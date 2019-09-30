Запущен скоростной электропоезд по маршруту «Челябинск-Магнитогорск»

Состоялась тестовая поездка скоростного электропоезда «Ласточка» по маршруту «Челябинск – Магнитогорск». Время в пути составит всего четыре часа.

Сегодня, 30 сентября, на Южно-Уральской железной дороге по инициативе правительства Челябинской области компания «Российские железные дороги» организовала демонстрационную поездку скоростного электропоезда «Ласточка» серии ЭС1П по маршруту «Челябинск – Магнитогорск».

Демонстрационный рейс стартовал из Челябинска с главного железнодорожного вокзала 30 сентября в 08:20 по местному времени. В Магнитогорск поезд прибыл в 12:29 по местному времени. Общее время в пути из Челябинска в Магнитогорск составило 4 часа 09 минут. Расчетное время в пути в обратном направлении – 4 часа 17 минут. Предусмотрены две технические остановки на станциях Троицк и Карталы-1. Скорость на отдельных участках в период проведения эксперимента составила 140 километров в час. Об этом сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Электропоезд «Ласточка» – продукт 21 века, который сочетает в себе скорость и комфорт – основные требования к транспорту. Если проект состоится, нашей задачей будет достичь времени в пути не более 4 часов. Два города – Магнитогорск и Челябинск – это только начало. Другие наши перспективные направления в Челябинской области: Челябинск – Златоуст, Челябинск – Миасс, – заявил Анатолий Храмцов», - отметил начальник Южно-Уральской железной дороги Анатолий Храмцов.

Скоростной пассажирский электропоезд "Ласточка" создан ООО "Уральские локомотивы" на основе платформы Siemens Desiro для компании "Российские железные дороги". Состав включает 5 вагонов с мягкими креслами, широкими проходами и панорамными окнами с теплоизоляцией. Поезд оснащен розетками на 220 вольт и оборудованием для проезда маломобильных пассажиров. Общая длина состава – 130 метров. Максимальная скорость – 160 километров в час.