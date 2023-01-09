Завтра состоится прощание с Александром Смирновым, одним из инициаторов премии «Светлое прошлое»

Завтра, десятого января, состоится прощание с Александром Смирновым, который с 1999 по 2005 год возглавлял управление по связям со СМИ администрации Челябинска. Он десять лет боролся с тяжелой болезнью, но она оказалась сильнее.

Администрация Челябинска выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Смирнова в связи с его безвременной кончиной.

«За время работы он создал конструктивную систему взаимодействия мэрии с журналистами. Именно им была выработана и внедрена первая в Челябинске система мониторинга общественного мнения по актуальным темам, выстроена работа с лидерами общественного мнения, появилась ежегодная премия «Человек года» и «Светлое прошлое», - говорится в сообщении администрации Челябинска.

Более 500 студентов журфаков области прошли практику в управлении администрации и считают себя учениками Александра Смирнова.

После завершения работы в администрации города Александр Смирнов возглавил газету «Ва-банк». С 2012 года он мужественно сражался с тяжелой болезнью.

Прощание с Александром Смирновым состоится завтра, десятого января, в 12.30 в Храме при Преображенском кладбище (Сосновский район, Краснопольское сельское поселение).

В этот же день состоится прощание с членом клуба пресс-служб Челябинской области Ольгой Левант (на Радонежской, 1 в 12 часов).

«Профессионал PR, много лет проработавшая в пресс-службе промышленной Группы «Метран», отвечающая за выпуск корпоративной газеты, очень талантливая и яркая, стоявшая у истоков нашего клуба, Ольга всегда отличалась невероятным оптимизмом, жизнелюбием, была нашей по сути и по духу. Очень любила горные лыжи, неоднократно входила в сборную команду КПС на Кубке СМИ, показывала отличные результаты, но самое главное - всегда поддерживала командный дух. Очень любила своих друзей, песни под гитару и, конечно же, свою семью. У Ольги остался сын-студент», - говорится в сообщении клуба пресс-служб Челябинской области.

И это далеко не все потери в журналистском сообществе в новом году.

В ночь на третье января 2023 года скоропостижно скончалась известная челябинская журналистка, экс-председатель регионального Союза журналистов Ирина Парфентьева. Ирине Петровне было 65 лет.

Информационное агентство «Урал-пресс-информ» выражает глубокие соболезнования родным и близким.