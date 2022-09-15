Здесь будет дорога: власти изымают у челябинцев гаражи и землю на Молдавской

В Челябинске у собственников начали изымать гаражи на Молдавской. Также начата работа по изъятию части земельного участка на данной улице, что связано с запланированным на следующий год завершением строительства автомобильной дороги на участке Молдавской от проспекта Победы до улицы 250 лет Челябинску.

Как сообщили в пресс-служба городской администрации, в границы строительства дороги попадают 125 гаражных боксов, а также часть земельного участка с кадастровым номером 74:36:0000000:1291.

«В настоящее время приняты решения об изъятии для муниципальных нужд части земельного участка, а также 116 объектов, расположенных в потребительском гаражно-строительном кооперативе №13 (250-летия Челябинска/40-летия Победы, участок 13)», - уточнили в мэрии.

В адрес собственников изымаемого имущества власти направили уведомления о принятом решении об изъятии, которое осуществляется в строгом соответствии с порядком, установленным Земельным кодексом РФ.

В мэрии подчеркнули, что собственники изъятых земельных участков и расположенных на них гаражей получат от администрации Челябинска размер возмещения, определяемый на основании отчета независимого оценщика о рыночной стоимости данных объектов недвижимости.