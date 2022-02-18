В Челябинске в 2022 году начнут строить новый участок Молдавской

В Челябинске в 2022 году начнут строить новый участок улицы Молдавской.

Как отмечают в пресс-службе городской администрации, дорога соединит две крупные магистрали: проспект Победы и улицу 250-летия Челябинска.

Средства в размере 119,2 миллиона рублей, на которые в предстоящем дорожном сезоне будет реализовано два этапа строительства, выделил глава региона Алексей Текслер.

Проект на новую дорогу разработали в 2021-м году, он получил положительное заключение Госэкспертизы. Общая стоимость реализации дорожно-строительных работ - 222 миллиона рублей.

Строительство планируется проводить в три этапа. Два первых, включая переустройство тепловой сети, будут реализованы в 2022-м году, завершение строительно-монтажных работ на объекте намечено на 2023-й год.

Общая протяженность дороги составит почти 925 метров. Также по проекту будет переустроено 33 метра тепловой сети. Проектом предусмотрено строительство двухполосной проезжей части и тротуаров (три метра с западной стороны, два метра – с восточной), обустройство светодиодного освещения с цветовой температурой 4000К, строительство ливневой канализации и автопарковок.

Традиционно запланировано и озеленение дорожного объекта. На новом участке Молдавской высадят 127 крупномерных деревьев и 757 кустарников. Кроме того, здесь появится посевной газон общей площадью почти 7 900 квадратных метров.

В настоящий момент комитет дорожного хозяйства Челябинска готовит конкурсную документацию для проведения торгов на выбор подрядчика. До 31-го марта 2022-го года планируется заключить контракт на весь период строительно-монтажных работ.