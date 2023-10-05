Женщиной года в России стала Ольга Сегаль из Челябинской области

Жительница Челябинской области Ольга Сегаль удостоена престижной федеральной награды «Женщина года в агропромышленном комплексе».

Управляющая плодово-ягодными садами под селом Григорьевка Каслинского района отправилась за заслуженной наградой в Москву, где с четвертого по седьмое октября проходит Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень-2023».

Как сообщает региональный Минсельхоз, победительниц конкурса «Женщина года в АПК», съехавшихся со всей страны, наградили в Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева в Москве. Именно здесь организовано ключевое ежегодное событие для всего отечественного агропромышленного комплекса, посвященное Дню работников сельского хозяйства, — Российская агропромышленная выставка «Золотая осень».

В рамках выставки «Золотая осень» состоялось награждение победительниц Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». В номинации «Кто, если не я?» победила представительница Челябинской области Ольга Сегаль.

«В этой номинации оценивались социальная инициатива или проект, направленный на улучшение качества жизни в сельской местности, либо социальный проект в агробизнесе, — уточнили в областном Минсельхозе. — Награда вполне заслуженная. Под руководством Ольги Сегаль уже восемь лет успешно развивается проект интенсивного садоводства под селом Григорьевка в Каслинском районе».

Проект «Григорьевские сады» имеет множество наград, и за время своего существования предприятие достигло самых высоких показателей качества плодово-ягодной продукции в стране. При этом Ольга успевает воспитывать семерых сыновей.

«Мы развиваем агротуризм в единственных на Урале интенсивных плодово-ягодных садах, — рассказывает Ольга Сегаль. — Наши сады расположены в экологически чистом месте на стыке Челябинской и Свердловской областей, и уже два года подряд в равной борьбе с лучшими садоводческими хозяйствами Российской Федерации мы получаем золотые медали за достижение высоких показателей в выращивании плодово-ягодных культур».

Историю первого промышленного плодово-ягодного сада на Урале его управляющая Ольга Сегаль рассказала агентству «Урал-пресс-информ» в развернутом интервью, с удовольствием поделившись опытом развития своего агропроекта.

В рамках работы выставки «Золотая осень-2023» прошел также форум «Женщины в АПК», организованный Минсельхозом России совместно с Советом Федерации Федерального Собрания РФ. К участию в программе форума пригласили представительниц хозяйств и предприятий из всех регионов страны для обсуждения роли сельских женщин в агропромышленном комплексе. Возможности для самореализации и развития карьеры в сельском хозяйстве для представительниц прекрасного пола обсудили представители агробизнеса и общественных организаций, а также органов законодательной и исполнительной власти.