05.10.2023
«Блокпост» Челябинского НХТ и Златоустовского «Омнибуса»
05.10.2023
Предприниматели Челябинской области смогут получить льготные займы по программе «Кооперация»
05.10.2023
В Челябинске пожилую женщину сначала сбил грузовик, потом легковушка
05.10.2023
Городские зрелищные кассы Челябинска приглашают на работу билетных кассиров
05.10.2023
На продолжение благоустройства челябинской «Плодушки» предусмотрели почти 41,4 миллиона рублей
05.10.2023
Главный тренер «Трактора» отправлен в отставку
Женщиной года в России стала Ольга Сегаль из Челябинской области
27.09.2023
Сыр, мёд, колбасы и рыба - целый супермаркет с дегустацией привезли на выставку в Челябинск
30.08.2023
Ко Дню ветеринарного работника Минсельхоз наградил победителей конкурса детских рисунков
28.08.2023
В Челябинской области отечественные гибриды подсолнечника вытесняют импортные
22.08.2023
В Челябинской области приступили к обмолоту яровой пшеницы
«В жизни мой отец был гораздо суровей, чем в кино»: Федор Конюхов и Федор Бондарчук показали Челябинску «Повелителя ветра»
04.10.2023
В осенний призыв Челябинская область направит на армейскую службу более 3100 человек
04.10.2023
В Челябинской области УФСБ обезвредили сторонника международной террористической организации
03.10.2023
Филиал госфонда «Защитники Отечества» в Челябинске обрел свой постоянный дом
03.10.2023
Погода на октябрь в Челябинской области
02.10.2023