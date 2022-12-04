В Челябинской области профицит продовольствия: Алексей Текслер подвел итоги года в агропроме и наградил передовиков

Новогодние поздравления в числе первых услышали от губернатора Челябинской области Алексея Текслера победители областного агропромышленного конкурса. Их награждение прошло в конце рабочей недели на торжественной церемонии в резиденции губернатора.

В зал были приглашены лучшие комбайнеры, фермеры, водители, механизаторы, доярки, растениеводы, ветеринары, зоотехники, сельхозпредприятия, – десятки работников регионального агропрома, выделившегося в этом году небывалыми рекордами и успехами.

«Считаю, что наши аграрии научились достойно отвечать на все вызовы – и на климатические, и на экономические, и даже на геополитические», - сказал Алексей Текслер. И пожелал, чтобы этот успешный год стал «началом периода дальнейшего роста».

Губернатор озвучил итоги аграрного года в цифрах и фактах , а руководители предприятий в беседах с коллегами и представителями СМИ обменялись мнениями и прогнозами на 2023 год.

Неурожай – беда, урожай – беда: все решает господдержка

Господдержку как непременное условие достигнутых успехов назвал Анатолий Шундеев из Еткульского района, руководитель одного из самых передовых сельхозкооперативов «Коелгинское», получивший в этом году сразу три медали на Всероссийском конкурсе «Золотая осень» и звание «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» на региональном в группе «тяжеловесов» (численность работников более 250 человек):

«Год неординарный ... А вообще для сельского хозяйства есть две беды – неурожай и урожай. Вот сейчас вторая беда - урожай. Это для цифр и отчетов хорошо, но как только урожай – цены на нашу продукцию падают. Достаточно взять для примера масличные культуры. Политическая обстановка и хороший урожай повлияли на то, что цены упали более чем в два раза в этом году. То есть крестьяне собрали хороший урожай, но перемножив на цену, получили результат примерно тот же самый. Поэтому очень важна поддержка государства. Можно не наводить справки, сколько именно вкладывает то или иное государство, посмотрите на состояние сельского хозяйства, и поймете, как его поддерживают. То же самое можно отнести к регионам нашей страны. В одних регионах сельское хозяйство развивается по различным отраслям, в других не развивается либо стагнирует. У нас в области какие-то отрасли очень хорошо развиваются – производство тепличных овощей, птицеводство и свиноводство на высоком уровне, чего не могу сказать о животноводстве. По КРС у нас по крайней мере стабилизировалась ситуация, а до этого, допустим, производство молока снижалось с девяностых годов. Сейчас вроде стабилизировалось, но на низком уровне, а надо закрепить результат и двигаться дальше, развиваться. Нужно особое внимание молочному животноводству и мясу КРС, где отстаем».

«У нас будущее есть»: «Сарафаново» восстановилось после двухлетнего спада

Победитель областного конкурса в номинации «Лучшая сельхозорганизация» в группе средних (численность сотрудников от 101 до 250), председатель сельхозкооператива «Сарафаново» из Чебаркульского района Валерий Шалагинов поделился, чем порадовал 2022 год:

«Мы сохранили поголовье крупного рогатого скота, сохранили рабочие места, уровень зарплаты, все социальные вопросы решаем. Так что у нас будущее есть. Год для нас выдался неплохой и в животноводстве, и в полеводстве. Мы превысили показатели по продуктивности, по валовому производству молока, в производстве кормов, зерна.

У нас уродились все культуры. Был сложный период – предыдущие два года нас мучила засуха. Спасибо правительству Челябинской области за поддержку, которая была оказана, мы смогли в 2022 году восстановиться и выходим на прежние показатели.

На 2023 год планируем увеличение объемов производства молока за счет продуктивности, проведена подготовительная работа, с декабря ждем отел, за четыре месяца отелится примерно 50 % коров.Теленок – это наше будущее, мы же еще и племрепродуктор по разведению КРС черно-пестрой породы. Сейчас объемы продаж немного снизили, чтобы стабилизировать свое стадо, тем не менее, план выполнили: в этом году 90 телочек племенных продали. За 10-12 лет мы продали порядка 1800 голов, это очень большой объем.

Надеемся, что все планы на следующий год сбудутся. У нас самая высокая плотность поголовья коров на гектар пашни во всем Уральском федеральном округе и у нас полеводство на 100% работает на животноводство – выращиваем и сочные корма, и грубые корма, фураж. Последние четыре года мы работаем с «Чебаркульской птицей», у них очень хорошего качества семена, думаем, что в 2023 году будем закупать у них семена и тем самым повысим урожайность. Также на 2023 год у нас есть договоренности по покупке техники. Сейчас для нас основной вопрос – цена на молоко, на строительные материалы, электроэнергию».

«Хлебинка» пошла в рост

Итогами года и планами на будущий поделился после церемонии Виктор Фомин, директор ООО «Хлебинка» из Верхнеуральского района. Его компания стала «Лучшей сельхозорганизацией» по первой группе – до 100 человек работников (Верхнеуральский район).

«Урожай неплохой у нас получился. Масличные около 10 центнеров с гектара, семечка тоже около 14-15 центнеров с гектара, её еще молотим, – рассказал руководитель «Хлебинки». - Животноводство около восьми тысяч килограммов молока уже на корову получили, подъем идет. Начали строительство роботизированного животноводческого комплекса, он будет рассчитан на 1500 голов. Пашня у нас - 15 тысяч гектаров. Ищем пути решения возникающих проблем по технике, комплектующим. Мы участвуем в зерновых (закупочных – ред.) интервенциях, будем реализовывать рожь, ячмень. Пшеницу, подсолнечник - часть заложили на хранение, остальное сдали в компанию «Ситно», мы с ними давно дружим. Это касается и приобретения техники, оборудования, удобрений, внедрения самых современных технологий хранения овощей и картофеля. Продолжим в регионе модернизацию молочного животноводства».

Алексей Текслер: в регионе профицит продовольствия

Обнадеживающие результаты и невиданные десятилетями рекорды уходящего года в сельском хозяйстве Челябинской области назвал в своем выступлении губернатор Алексей Текслер.

«У нас традиционно масштабные показатели у производителей свинины и мяса птицы, переработчиков, и мы этим гордимся, – подчеркнул Алексей Текслер. - В этом году общий позитивный ряд продолжили хлеборобы, которые показали лучший результат за последние пять лет и второй – за истекшее десятилетие. Собрано два

миллиона 294 тысячи тонн зерна в бункерном весе – вдвое больше, чем в 2021 году. Поздравляю, дорогие друзья! Это настоящая победа.

Отмечу, что существенный прирост есть практически по всем зерновым культурам, а по некоторым видам – просто рекордный. Собран самый большой за последние пять лет урожай пшеницы – один миллион 504 тысячи тонн.

Вы помните, уважаемые друзья, что мы говорили о дефиците в регионе пшеницы твердых сортов, с учётом нашей лидерской позиции по производству макарон. И в этом году мы впервые ощутили результат политики предыдущих трех с половиной лет по увеличению посевных площадей под твердую пшеницу.

Они приросли на 20 % – до 189 тыс. гектаров. В итоге собрали еще один рекордный для области урожай – 326 тысяч тонн в бункерном весе. Сейчас наш регион занимает второе место в России (после Оренбургской области) по площадям твердой пшеницы. Дополнительно развиваем в области семеноводство твердых сортов».

Он отметил, что оправдала себя ставка на увеличение посевных площадей и диверсификацию растениеводства, в частности по масличным культурам, по ним урожай собран максимальный за всю историю.

Еще один беспрецедентный показатель 2022 года – урожай тепличных овощей. Следующее достижение из числа небывалых – Челябинская область единственной в УрФО получает урожай от промышленных садов интенсивного типа. В этом году он в пять раз выше прошлогоднего – собрано 500 тонн фруктов и ягод.

В регионе сформирован профицит по многим видам продовольствия, и это позволяет компаниям активно вывозить продукцию за пределы региона, в том числе за рубеж

За плоды и труды губернатор сказал спасибо «фермерам, работникам агрохолдингов, механизаторам, комбайнерам, животноводам и птицеводам, - всем, благодаря кому прилавки магазинов и сетей наполнены продуктами региональных товаропроизводителей».

В материале использованы фотографии «Урал-Пресс-Информ», СПК «Коелгинское», Министерства сельского хозяйства Челябинской области.