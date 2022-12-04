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03.12.2022

О доплате за вредность
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
агробизнес
агропромышленный комплекс
Крупным планом
04.12.2022 12:26

В Челябинской области профицит продовольствия: Алексей Текслер подвел итоги года в агропроме и наградил передовиков

Плоды и труды аграриев: цифры и комментарии

Новогодние поздравления в числе первых услышали от губернатора Челябинской области Алексея Текслера победители областного агропромышленного конкурса. Их награждение прошло в конце рабочей недели на торжественной церемонии в резиденции губернатора. 

В зал были приглашены лучшие комбайнеры, фермеры, водители, механизаторы, доярки, растениеводы,  ветеринары, зоотехники, сельхозпредприятия, – десятки работников регионального агропрома, выделившегося в этом году небывалыми  рекордами и успехами.

«Считаю, что наши аграрии научились достойно отвечать на все вызовы – и на климатические, и на экономические, и даже на геополитические», - сказал Алексей Текслер. И пожелал, чтобы этот успешный год стал «началом периода дальнейшего роста».

Губернатор озвучил итоги аграрного года в цифрах и фактах , а руководители предприятий в беседах с коллегами и представителями СМИ обменялись мнениями и прогнозами на 2023 год.

Неурожай – беда, урожай – беда: все решает господдержка

Господдержку как непременное условие достигнутых успехов назвал Анатолий Шундеев из Еткульского района, руководитель одного из самых передовых  сельхозкооперативов «Коелгинское»,  получивший в этом  году сразу три медали на Всероссийском конкурсе «Золотая осень» и звание «Лучшее сельскохозяйственное предприятие» на региональном в группе «тяжеловесов»  (численность работников более 250 человек):

«Год неординарный ... А вообще для сельского хозяйства есть две беды – неурожай и урожай. Вот сейчас вторая беда - урожай. Это для цифр и отчетов хорошо, но как только урожай – цены на нашу продукцию падают. Достаточно взять для примера масличные культуры.  Политическая обстановка и хороший урожай  повлияли на то, что цены упали более чем в два раза в этом году.  То есть крестьяне собрали хороший урожай, но перемножив на цену, получили результат примерно тот же самый. Поэтому очень важна поддержка государства. Можно не наводить справки, сколько именно вкладывает то или иное государство, посмотрите на состояние сельского хозяйства, и поймете, как его поддерживают.  То же самое можно отнести к регионам нашей страны. В  одних регионах сельское хозяйство развивается по различным отраслям, в других не развивается либо стагнирует. У нас в области какие-то отрасли очень хорошо развиваются – производство тепличных овощей, птицеводство и свиноводство на высоком уровне, чего не могу сказать о животноводстве. По КРС у нас по крайней мере стабилизировалась ситуация, а до этого, допустим, производство молока снижалось с девяностых годов. Сейчас вроде стабилизировалось, но на низком уровне, а надо закрепить результат и двигаться дальше, развиваться. Нужно особое внимание молочному животноводству и мясу КРС, где отстаем».

                   «У нас будущее есть»: «Сарафаново» восстановилось после двухлетнего спада

Победитель областного конкурса в номинации «Лучшая сельхозорганизация» в группе средних (численность сотрудников от 101 до 250), председатель сельхозкооператива «Сарафаново» из Чебаркульского района Валерий Шалагинов поделился, чем порадовал 2022 год:

«Мы сохранили поголовье крупного рогатого скота, сохранили рабочие места, уровень зарплаты, все социальные вопросы решаем. Так что у нас будущее есть. Год для нас выдался неплохой и в животноводстве, и в полеводстве. Мы превысили показатели по продуктивности, по валовому производству молока, в производстве кормов, зерна.

У нас уродились все культуры. Был сложный период – предыдущие два года нас мучила засуха. Спасибо правительству Челябинской области за поддержку, которая была оказана, мы смогли в 2022 году восстановиться и выходим на прежние показатели.

На 2023 год планируем увеличение объемов производства молока за счет продуктивности, проведена подготовительная работа, с декабря ждем отел, за четыре месяца отелится примерно 50 % коров.Теленок – это наше будущее, мы же еще и племрепродуктор по разведению КРС черно-пестрой породы. Сейчас объемы продаж немного снизили, чтобы стабилизировать свое стадо, тем не менее, план выполнили: в этом году 90 телочек племенных продали. За 10-12 лет мы продали порядка 1800 голов, это очень большой объем.

Надеемся, что все планы на следующий год сбудутся. У нас самая высокая плотность поголовья коров на гектар пашни во всем Уральском федеральном округе и у нас полеводство на 100% работает на животноводство – выращиваем и сочные корма, и грубые корма, фураж. Последние четыре года мы работаем с «Чебаркульской птицей», у них очень хорошего качества семена, думаем, что в 2023 году будем закупать у них семена и тем самым повысим урожайность. Также на 2023 год у нас есть договоренности по покупке техники. Сейчас для нас основной вопрос – цена на молоко, на строительные материалы, электроэнергию».

 «Хлебинка» пошла в рост

Итогами года и планами на будущий поделился после церемонии Виктор Фомин, директор ООО «Хлебинка» из Верхнеуральского района. Его компания стала «Лучшей сельхозорганизацией» по первой группе – до 100 человек работников (Верхнеуральский район).

«Урожай неплохой у нас получился. Масличные около 10 центнеров с гектара, семечка тоже около 14-15 центнеров с гектара, её еще молотим, – рассказал руководитель «Хлебинки». - Животноводство около восьми тысяч килограммов молока уже на корову получили, подъем идет. Начали строительство роботизированного животноводческого комплекса, он будет рассчитан на 1500 голов. Пашня у нас - 15 тысяч гектаров. Ищем пути решения возникающих проблем по технике, комплектующим. Мы участвуем в зерновых (закупочных – ред.) интервенциях, будем реализовывать рожь, ячмень. Пшеницу, подсолнечник - часть заложили на хранение, остальное сдали в компанию «Ситно», мы с ними давно дружим. Это касается и приобретения техники, оборудования, удобрений, внедрения самых современных технологий хранения овощей и картофеля. Продолжим в регионе модернизацию молочного животноводства».

  Алексей Текслер: в регионе профицит продовольствия

Обнадеживающие результаты и невиданные десятилетями рекорды уходящего года в сельском хозяйстве Челябинской области назвал в своем выступлении губернатор Алексей Текслер.

«У нас традиционно масштабные показатели у производителей свинины и мяса птицы, переработчиков, и мы этим гордимся, – подчеркнул Алексей Текслер. - В этом году общий позитивный ряд продолжили хлеборобы, которые показали лучший результат за последние пять лет и второй – за истекшее десятилетие. Собрано два

миллиона 294 тысячи тонн зерна в бункерном весе – вдвое больше, чем в 2021 году. Поздравляю, дорогие друзья! Это настоящая победа.

Отмечу, что существенный прирост есть практически по всем зерновым культурам, а по некоторым видам – просто рекордный. Собран самый большой за последние пять лет урожай пшеницы – один миллион 504 тысячи тонн.

Вы помните, уважаемые друзья, что мы говорили о дефиците в регионе пшеницы твердых сортов, с учётом нашей лидерской позиции по производству макарон. И в этом году мы впервые ощутили результат политики предыдущих трех с половиной лет по увеличению посевных площадей под твердую пшеницу.

Они приросли на 20 % – до 189 тыс. гектаров. В итоге собрали еще один рекордный для области урожай – 326 тысяч тонн в бункерном весе. Сейчас наш регион занимает второе место в России (после Оренбургской области) по площадям твердой пшеницы. Дополнительно развиваем в области семеноводство твердых сортов».

Он отметил, что оправдала себя ставка на увеличение посевных площадей и диверсификацию растениеводства, в частности по масличным культурам, по ним урожай собран максимальный за всю историю.

Еще один беспрецедентный показатель 2022 года – урожай тепличных овощей. Следующее достижение из числа небывалых – Челябинская область единственной в УрФО получает урожай от промышленных садов интенсивного типа. В этом году он в пять раз выше прошлогоднего – собрано 500 тонн фруктов и ягод.

В регионе сформирован профицит по многим видам продовольствия, и это позволяет компаниям активно вывозить продукцию за пределы региона, в том числе за рубеж

За плоды и труды губернатор сказал спасибо «фермерам, работникам агрохолдингов, механизаторам, комбайнерам, животноводам и птицеводам, - всем, благодаря кому прилавки магазинов и сетей наполнены продуктами региональных товаропроизводителей».

Не расходиться после группового снимка попросил Алексей Текслер и сделал селфи со своими гостями

В материале использованы фотографии «Урал-Пресс-Информ», СПК «Коелгинское», Министерства сельского хозяйства Челябинской области.

 

Автор: Любовь Яржемская
Министерство сельского хозяйства Челябинской области
агробизнес
агропромышленный комплекс
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Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года

02.12.2022 10:08

Следить за качеством проката сотрудникам ММК поможет автоматизированная система

02.12.2022 09:18

Владимир Богдановский представит Челябинску «Русскую Америку. Форт-Росс»

02.12.2022 08:58

Вячеслав Малашковец избран членом Совета судей РФ от Челябинской области

01.12.2022 20:50

Власти готовы заплатить 9,5 миллиона рублей за установление границ зеленого пояса вокруг Челябинска

01.12.2022 18:49

Запрет на полеты в 11 аэропортов продлен до девятого декабря

01.12.2022 18:34

Анонсы событий и мероприятий на второе декабря (18+)

01.12.2022 17:54

Участник СВО Бенес Айо получил российский паспорт и уже мечтает о паспорте СССР

01.12.2022 17:13

Умное зеркало и компьютерное зрение: проекты челябинских ИТ-компаний получат гранты

01.12.2022 17:05

В Челябинске впервые прошел турнир по страйкболу среди горожан с инвалидностью

01.12.2022 16:47

Правовой центр для призывников открыла военная прокуратура Челябинской области

01.12.2022 16:23

В пятницу в Челябинской области – мороз, высокое давление, без осадков

01.12.2022 15:58

Челябинская область стала привлекательна для туристов

01.12.2022 15:45

Челябинск против домашнего насилия

01.12.2022 15:35

Семейные МФЦ в Челябинской области откроют 13 декабря

01.12.2022 15:13

Полесье: разнообразие игрушек

01.12.2022 15:08

Анвар Гатиятулин: Несмотря на сложную ситуацию болельщики нас поддерживают

01.12.2022 14:25

ГРЦ Макеева и миасцы вместе с гуманитаркой отправляют в зону СВО письма школьников

01.12.2022 14:22

Сбер открыл первый в России собственный технохаб для ИТ-специалистов

01.12.2022 13:23

«Ростелеком» и ПФР назвали лидеров всероссийского конкурса «Спасибо интернету»

01.12.2022 13:15

В «Солнечной долине» завершился второй этап Кубка России

01.12.2022 12:57

О травме на удаленке, работе на холоде и на крыше

01.12.2022 12:41

Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи

01.12.2022 12:27

О ПРОМмасштабе ММК узнали участники международного форума

01.12.2022 12:04

Клиника Южно-Уральского государственного медуниверситета отмечает 75-летний юбилей

01.12.2022 11:54

Два полицейских из Челябинска отстранены от службы

01.12.2022 11:03

Работы по укладке асфальта на улице Цвиллинга в снег оплачены не будут

01.12.2022 10:52

Тепло и горячая вода вернулись ко всем жителям Металлургического района

01.12.2022 10:29

В Ленинском района Челябинска засияла «Плодушка»

01.12.2022 10:21

Челябинская область дополнительно получит восемь передвижных медицинских комплексов

01.12.2022 09:39

Три ученика начальной школы Магнитогорска заболели вирусным гепатитом А

01.12.2022 09:32

В Миассе горели мебельный цех и административные помещения

01.12.2022 09:24

Юный челябинский флейтист поборется за победу в международном конкурсе

01.12.2022 09:11

Челябинцам сообщили об отключении светофоров на перекрестках и остановке

01.12.2022 09:05

Тепло возвращается в дома и учреждения Металлургического района Челябинска

30.11.2022 21:33

Крепкие морозы не помешали встрече Деда Мороза с южноуральцами

30.11.2022 20:01

В семи городах Челябинской области НМУ продлятся до вечера пятницы

30.11.2022 19:33

Анонсы событий и мероприятий на первое декабря (18+)

30.11.2022 18:31

В четверг в Челябинской области – мороз на фоне высокого давления

30.11.2022 18:03

«Единая Россия» наградила победителей конкурсов партпроектов «Историческая память» и «Новая школа»

30.11.2022 17:44

Миасс и Копейск претендуют на получение звания «Город трудовой доблести»

30.11.2022 17:17

В Челябинске зафиксирован незаконный сброс снега

30.11.2022 17:07

Алексей Бетехтин и Наталья Котова открыли библиотеку в Чурилово

30.11.2022 16:53

В Еткуле создали программу «Расскажите нам, колокола»

30.11.2022 16:46

Полицейские Челябинска накрыли подпольный игорный клуб

30.11.2022 16:31

В сотнях зданий Металлургического района все еще нет тепла и горячей воды

30.11.2022 16:04

На площади Революции начали возводить «Ледяной аквариум»

30.11.2022 16:00

Бывший главный омоновец Челябинска посетил бойцов в ЛНР и ДНР

30.11.2022 15:45

«Открой Челябинск» вместе с Пушкинской библиотекой

30.11.2022 15:39

В Копейске в аварии погиб водитель «Калины»

30.11.2022 15:33

Ветераны обсудили проблемы с губернатором Челябинской области и пожаловались на глав

30.11.2022 15:07

В работе транспорта Челябинской агломерации произойдет ряд изменений

30.11.2022 14:57

Сергей Миронов: Остановить спад рождаемости можно только системными и масштабными мерами

30.11.2022 14:53

В Челябинске начала работу Почта Деду Мороза

30.11.2022 14:46

Деян Берич: Сила России – в её вере, в её людях

30.11.2022 14:46

Срок сдачи школы в Тугайкуле перенесли в шестой раз

30.11.2022 14:01

В деревне Мельниково в детском саду замерзают дети

30.11.2022 13:54

Наставник проекта «Пацанки» выступит в Детской филармонии Челябинска