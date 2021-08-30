«Жить в цвете»: в Миассе художники украсили десять шкафов связи «Ростелекома»

Художники творческого объединения «Жить в цвете» создали новые арт-объекты на улицах города Миасса Челябинской области. Компания «Ростелеком» предоставила для этого десять телекоммуникационных шкафов связи.

«Работа над объектами инфраструктуры связи «Ростелекома» проходила в течение двух летних месяцев. В результате жители Миасса могут любоваться жизнерадостными рисунками на самую различную тематику: на одном стрит-арте изображены Ильменские горы, у подножия которых расположен Миасс, на другом красуется скрипичный ключ, потому что ящик расположен возле музыкальной школы, а на третьем - непослушные драконьи детки из мультифильма «Как приручить дракона». Каждый из десяти стрит-артов имеет собственный стиль», − рассказал руководитель творческого объединения художников «Жить в цвете» Тимофей Перетягин.

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Директор Челябинского филиала «Ростелекома» Михаил Сергеев отметил, что в Миасском городском округе компания построила 485 километров оптических линий связи (и более 13,5 тысячи километров - на всем Южном Урале).

«Благодаря оптике южноуральцам доступен сверхбыстрый и надежный интернет. Мы рады, что объекты нашей инфраструктуры украсили улицы Миасса и теперь будут ежедневно радовать жителей города по пути домой или на работу», - сказал Михаил Сергеев.

Как напоминают в пресс-службе «Ростелекома», для компании это уже не первый творческий проект. Так, в 2020 году по инициативе национального провайдера цифровых услуг и сервисов на его собственном здании по адресу: Комсомольский проспект, 55 появилось граффити «Цифровой Давид». Видеоотзыв о нем оставил мэр Флоренции Дарио Нарделла. Глава итальянского города восхитился стрит-артом, поблагодарил за эту инициативу и пожелал горожанам здоровья.

В августе 2021 года на центральных улицах Челябинска телекоммуникационные шкафы «Ростелекома» оформил художник-каллиграф Дмитрий Бобров (aph11n). Вместе с провайдером он подарил Челябинску новые объекты уличного стрит-арта в стиле каллиграффити, в которых зашифровано пожелание здоровья прохожим.