30.08.2021
«Жить в цвете»: в Миассе художники украсили десять шкафов связи «Ростелекома»
30.08.2021
Ветераны Еткульского района подвели итоги работы и избрали новый состав Совета ветеранов и его президиум
30.08.2021
В Челябинске в честь дня рождения города откроют Аллею первоклассников
30.08.2021
Полиция Челябинска продолжает рейды на Кировке
30.08.2021
Арендатор участка возле челябинской «Юности» пошел навстречу властям и согласился вернуть территорию городу
30.08.2021
На Таганае в «Забеге за облака» приняло участие рекордное количество марафонцев
«Жить в цвете»: в Миассе художники украсили десять шкафов связи «Ростелекома»
18.08.2021
«Ростелеком» установил облачное видеонаблюдение на муниципальных пляжах Челябинска
03.08.2021
Челябинский художник «разговорил» телекоммуникационные шкафы «Ростелекома»
29.07.2021
Двести геймеров Южного Урала готовы сразиться «За Танкоград»
28.07.2021
Новинки августа в Wink: «Никто» в переводе Гоблина и новые приключения Ибрагима Бендера
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021