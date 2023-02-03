Жителей Троицка замучили скачки напряжения, проверку по жалобе горожан начал СК

Жители Троицка из многоквартирного дома №12 в десятом квартале пожаловались губернатору Челябинской области на регулярные перепады напряжения в электросети, которые происходят уже больше месяца.

Жалобу на то, что их дом ни дня не живет без аварии, троичане опубликовали в сообществе «А.Л.Текслер, помоги!» в ВКонтакте сегодня, третьего февраля.

Жильцы пишут о том, 24 января перепад напряжения был такой силы, что во многих квартирах перегорела бытовая техника (телевизоры, стиральные машины, холодильники) и что электрик, пришедший по вызову, проблему не обнаружил.

Троичане утверждают, что несколько дней звонили в различные городские службы, в мэрию, но им там заявляли, что ничем помочь не могут, а кратковременные скачки напряжения при этом продолжались.

«Первого февраля очередной мощный перепад напряжения выводит из строя бытовую технику жильцов во втором и третьем подъездах. Вновь вызов электриков, которые осмотрели щитовую и подвальные помещения, где из общей щитовой, находящейся в первом подъезде дома, проходит электрический кабель - в распределительные щиты. Нашли предполагаемую проблему, устранили в 19 часов. Радовались жильцы дома №12 недолго – в 22:50 новый перепад напряжения! Опять перегорела бытовая техника в квартирах, лампочки просто взрывались, разрывая плафоны в люстрах или оставляя цоколи в патронах... Два подъезда просто остались без света. Утром второго февраля автоматы в квартирах не включались», - пожаловались Алексею Текслеру горожане.

И снова последовали звонки во всевозможные инстанции. Снова пришли электрики, констатировавшие, что в подвале необходимо заменить кабель длиной 50 метров.

Троичане также сообщили, что их дом много лет не имеет управляющей компании и что последствия всех аварийных ситуаций собственники квартир устраняют за свой счет. Так было и в этот раз.

«Уважаемые администрация города и управление ЖКХ, извините, но замена электрического кабеля в 50 метров - это вам не дырочка в трубе, на которую жильцы дома своими силами могут поставить хомут или заплатку с помощью сварки, чтобы хоть как-то продлить жизнь дому, который спасти невозможно! Это уже какой-то капремонт получается», - заявили троичане из проблемного дома, отметив, что в нем осталось немного семей – пенсионеры, инвалиды, семьи с маленькими детьми, которым просто некуда бежать.

«А ведь в доме №12 не все собственники - 33 квартиры находятся в муниципальной собственности! А власти предоставили людям безопасные условия для проживания??? После многочисленных звонков никто, кроме электриков, даже не приехал ознакомиться со сложившейся у нас ситуацией», - возмутились, обращаясь к губернатору, жители, добавив, что сегодня уже третье февраля, а напряжение по-прежнему скачет, света частично нет вообще.

На жалобу троичан о ненадлежащем электрообеспечении одного из домов Троицка и длительном непринятии мер по устранению нарушений со стороны специализированной организации отреагировали в СУ СКР по Челябинской области, начав – по указанию его руководителя Петра Решетникова – доследственную проверку.

«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц специализированной организации, в чьи обязанности входит обеспечение нормативного режима энергоснабжения», - сообщили в региональном следственном управлении СК России.

В администрации Троицка жителям ответили следующее: «В данном доме отсутствует управляющая компания. Поэтому ремонт общедомового имущества жильцы должны осуществлять за счет собственных средств. Доля муниципальных квартир составляет 18,3 процента. В целях оказания содействия специалисты муниципального унитарного предприятия «Электротепловые сети» выехали на место, чтобы провести обследование, определить виды работ и их стоимость. Администрация города как собственник части квартир готова оплатить работы в пропорциональной доле».

Также в мэрии сообщили, что в настоящее время электричество отсутствует в двух подъездах жилого дома и что для решения вопроса по ремонту общедомового имущества (электропроводки) администрация Троицка инициировала собрание собственников жильцов, которое состоится сегодня, третьего февраля, в 15 часов.