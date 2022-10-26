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Фото: fizkes_shutterstock

Жители Челябинска все охотнее впускают умных помощников в свою жизнь

Южноуральцы дистанционно включают свет, «командуют» воротами, управляют охранными системами

В Челябинской области с начала текущего года на 15 процентов увеличилось количество умных устройств и объем данных, которыми они обмениваются.

Как сообщает пресс-служба компании МегаФон, жители региона стали чаще управлять системами для охраны дома, сигнализациями, интеллектуальными выключателями и розетками, а также дистанционно «командовать» шлагбаумами и воротами. Делают это южноуральцы через мобильные приложения или sms-команды: ежемесячно на терминалы поступает свыше 120 тысяч задач от пользователей. Такого объема данных достаточно, например, для того чтобы четыре раза подряд скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа Льва Толстого «Война и мир».

Как отмечает директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов, жители Челябинской области все чаще встраивают умных помощников в свою жизнь.

«Южноуральцы активно интересуются комфортным и при этом экономным освещением, повышением безопасности квартир и машин. Чаще всего такие тенденции мы наблюдаем в крупных городах – Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте, Миассе, Озерске и других, а также вблизи них, в частных домах, где мобильная связь обеспечивает работу передающих модулей», – сказал Сергей Денисов.

Наличие стабильной связи является важным условием работы умных систем. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено в том числе и на обеспечение надежного функционирования тысяч устройств. Только с начала года инженеры оператора модернизировали и построили более полусотни базовых станций на Южном Урале. Помимо Челябинска, качество услуг выросло в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Коркино, Карабаше, Миассе, Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Чебаркуле, Южноуральске, других городах и небольших селах и поселках региона.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройствах учета, особенно электроэнергии. Для этого в Челябинской области также развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 километров и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30 процентов.

Мегафон
умные устройства
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24.10.2022 14:47

УКВЗ поставит 74 новых трамвая для Челябинска в 2023 году

24.10.2022 14:43

Трамвайное движение по челябинской улице Рождественского полностью восстановлено

24.10.2022 14:30

Конкурс «ZOV».«Под честью своего мундира Вы бережёте честь и целостность Руси»!

24.10.2022 14:17

В Магнитогорске собаки провалились в открытый колодец

24.10.2022 14:03

В Челябинской области продолжается отправка мобилизованных в полевой лагерь Чебаркуля

24.10.2022 13:27

На северо-западе Челябинска открывают движение по двум новым дорогам

24.10.2022 13:11

Экс-директор комитета по строительству Миасса выслушал приговор

24.10.2022 13:06

Экс-главу Теченского поселения осудили за халатность, из-за которой погиб подросток

24.10.2022 12:42

СК рассматривает две основные версия крушения Су-30 в Иркутске

24.10.2022 12:39

Челябинский детский поэт написала взрослое стихотворение

24.10.2022 12:32

Челябинский астрофизик Сергей Замоздра - о предстоящем затмении

24.10.2022 12:18

Челябинцы ругают вандалов за нападение на новую остановку на площади Революции

24.10.2022 11:57

Мобилизованным предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов