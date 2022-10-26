Жители Челябинска все охотнее впускают умных помощников в свою жизнь

В Челябинской области с начала текущего года на 15 процентов увеличилось количество умных устройств и объем данных, которыми они обмениваются.

Как сообщает пресс-служба компании МегаФон, жители региона стали чаще управлять системами для охраны дома, сигнализациями, интеллектуальными выключателями и розетками, а также дистанционно «командовать» шлагбаумами и воротами. Делают это южноуральцы через мобильные приложения или sms-команды: ежемесячно на терминалы поступает свыше 120 тысяч задач от пользователей. Такого объема данных достаточно, например, для того чтобы четыре раза подряд скопировать и отправить в коротких сообщениях все тома романа Льва Толстого «Война и мир».

Как отмечает директор МегаФона в Челябинской области Сергей Денисов, жители Челябинской области все чаще встраивают умных помощников в свою жизнь.

«Южноуральцы активно интересуются комфортным и при этом экономным освещением, повышением безопасности квартир и машин. Чаще всего такие тенденции мы наблюдаем в крупных городах – Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Златоусте, Миассе, Озерске и других, а также вблизи них, в частных домах, где мобильная связь обеспечивает работу передающих модулей», – сказал Сергей Денисов.

Наличие стабильной связи является важным условием работы умных систем. Развитие инфраструктуры МегаФона направлено в том числе и на обеспечение надежного функционирования тысяч устройств. Только с начала года инженеры оператора модернизировали и построили более полусотни базовых станций на Южном Урале. Помимо Челябинска, качество услуг выросло в Верхнем Уфалее, Еманжелинске, Златоусте, Копейске, Коркино, Карабаше, Миассе, Магнитогорске, Озерске, Снежинске, Сатке, Чебаркуле, Южноуральске, других городах и небольших селах и поселках региона.

Бытовая цифровизация предполагает передачу данных на множествах устройствах учета, особенно электроэнергии. Для этого в Челябинской области также развивается стандарт сотовой связи NB-IoT. Благодаря узкой полосе частот сигнал может распространяться на расстояние до 15 километров и эффективно проникать в подвалы и цокольные этажи со сложными внутренними конструкциями.

По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30 процентов.