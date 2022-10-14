14.10.2022
Жители Челябинской области чаще снимали свадебные трансляции из ЗАГСов в июне и сентябре
14.10.2022
В Челябинске жилые дома и социальные учреждения остались без воды
14.10.2022
В Челябинске «заминировали» два колледжа и университет
14.10.2022
Молодые работники ММК приняли участие в смотре технической мысли
14.10.2022
Курганские полицейские задержали челябинца, промышлявшего вскрытием банкоматов
14.10.2022
Ловушка для малыша
Жители Челябинской области чаще снимали свадебные трансляции из ЗАГСов в июне и сентябре
Самые интернет-активные гости, по данным МегаФона, собирались в Калининском и Ленинском отделах Челябинска, а также в ЗАГСе Ленинского района Магнитогорска
10.10.2022
В Челябинской области зафиксирован рост спроса на кнопочные телефоны
06.09.2022
Абоненты МегаФона в Челябинской области теперь могут звонить через VoWiFi по всей стране
01.09.2022
Остроумная защитница: МегаФон предлагает своим абонентам услуги агента Евы
11.08.2022
Модернизация МегаФона: на берегах Байкала южноуральцев ждет более быстрый интернет
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022