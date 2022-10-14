Жители Челябинской области чаще снимали свадебные трансляции из ЗАГСов в июне и сентябре

В этом году интернет-трафик в государственных учреждениях Челябинской области увеличился на 15 процентов в сравнении с 2021 годом.

Наиболее популярными месяцами для звонков и свадебных онлайн-трансляций стали июнь и сентябрь – в эти периоды зафиксирован наибольший объем минут и интернета. Такие данные получили связисты, изучив мобильную активность и нагрузку на базовые станции, обслуживающие городские ЗАГСы.

Самые интернет-активные гости, по данным МегаФона, собирались в Калининском и Ленинском отделах Челябинска, а также в ЗАГСе Ленинского района Магнитогорска. На эти точки приходится наибольшее число трафика (на одного посетителя в среднем).

Меньше всего на соцсети и мессенджеры во время торжественных мероприятий отвлекались в Центральном ЗАГСе Челябинска – здесь на одного человека приходится наименьшее число мегабайтов.

Самое большое количество гостей с сим-картами оператора пришлось на Курчатовский и Центральный ЗАГСы Челябинска, а также на учреждение Правобережного района Магнитогорска.

Посетители также стали чаще разговаривать до и после записи актов гражданского состояния. Общаться по мобильному телефону особенно любят посетители Ленинского ЗАГСа столицы Южного Урала – здесь происходят самые длительные беседы.

Один гость в среднем успевает поговорить по телефону в течение 30 секунд и скачать столько мегабайтов, что их хватит на размещение 20 качественных свадебных фото. Свыше 90% трафика проходит в сети 4G на высокой скорости передачи данных. Для качественной работы интернета инженеры МегаФона модернизировали и запустили порядка 50 базовых станций в регионе, в том числе в районе городских ЗАГСов.

Самым популярным мессенджером для отправки фотографий и видео со свадеб стал Telegram, среди соцсетей лидерство держит ВКонтакте.