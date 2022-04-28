28.04.2022
В «Мою Магнитку» играют и за рубежом
28.04.2022
Хирурги ЧОКБ спасли жизнь пациенту с разорвавшейся аневризмой
28.04.2022
Начальник управления ЖКХ Златоуста уволился
28.04.2022
Автодорогу в копейский Старокамышинск ремонтируют с опережением графика
28.04.2022
Народный артист России Юрий Клевцов – о балете «Корсар» на челябинской сцене
28.04.2022
В Челябинске частично закроют движение по улице Ереванской
Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду
26.04.2022
УСТЭК объяснили, почему в апреле возникла необходимость отключить горячую воду
25.04.2022
В Советском районе Челябинска вслед за теплом отключают горячую воду, на очереди холодная?
25.04.2022
В Челябинской области пока четыре муниципалитета завершили отопительный сезон
25.04.2022
После возмущения Котовой на улицы Челябинска вывели больше «ручников»
Сколько дней будут отдыхать южноуральцы в мае
28.04.2022
Андрей Ксензов: Прежде чем что-то менять на Комсомольском проспекте, нужно разработать проект
27.04.2022
Тьютор получила замечание за урок нецензурной лексики для челябинских первоклассников
26.04.2022
«Вечный огонь» Челябинска обновят, но неизвестно когда
26.04.2022
Профсоюзы Челябинской области присоединились к Всероссийскому автопробегу «Zа мир без нацизма!»
25.04.2022