Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению на грязную воду

Жители Челябинской области массово жалуются президентскому движению – Общероссийскому Народному фронту – на грязную воду, присылая активистам снимки, на которых отчетливо видно, как многообразна цветовая палитра текущей из кранов южноуральцев жидкости.

Как отмечают в региональном отделении ОНФ, оттенки воды в домах жителей области действительно весьма разнообразны – от грязно-желтого до изумрудно-зеленого. При этом общественники подчеркивают, что власти муниципалитетов отнюдь не всегда реагируют на жалобы населения.

«Зачастую вопросы возникают не только к качеству водоснабжения, но и к его регулярности. Так, жители поселка Петровский стали рекордсменами среди территорий, где долгое время отсутствует вода. Ее здесь нет год», - заявили в Народном фронте.

Активисты ОНФ составили реестр жалоб южноуральцев и передали его в органы прокуратуры и региональный Роспотребнадзор. Кроме того, информация передана руководителям населенных пунктов, где имеются проблемы с водой.

Поделиться

Напомним, на прошлой неделе министерство строительства и инфраструктуры региона прокомментировало жалобы людей на качество водопроводной воды в домах Челябинска (горожане уже в течение нескольких недель заваливают различные инстанции, в том числе аккаунты главы региона Алексея Текслера, жалобами на ужасную воду) и посоветовало обращаться в управляющие компании для решения проблем.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», жители южноуральской столицы, дойдя до предела в своем негодовании по поводу качества воды в своих жилищах, совсем не поэтично сравнили ее цвет с кошачьей мочой.

В МУП «ПОВВ» Челябинска в ответ на поток жалоб челябинцев назвали (еще в начале апреля) три основные причины, которые повлияли на цвет горячей воды в кранах жителей: грунтовые воды, ледяной покров на Шершневском водохранилище и состояние внутридомовых сетей. Но челябинцам – об этом свидетельствовало содержание постов в социальных сетях - глубоко безразличны причины, им важен лишь результат - чистая, прозрачная вода.