Жители Красногорска уже пять суток без водоснабжения: Нас кто-нибудь услышит?

Жители поселка Красногорск (Еманжелинский район, Челябинская область), которые уже пять суток живут без водоснабжения, обратились к губернатору за помощью. Районные власти заверяют, что работы по устранению аварии ведутся практически круглосуточно и обещают решить проблему через двое суток.

«И снова Красногорский! Нас вообще кто-нибудь услышит???!!! Обратит внимание?! Поселок пятые сутки без воды!!! Дают на 15-20 минут, и то только на первых этажах бежит струйкой, не во всех домах. Господин губернатор, может вы уже вмешаетесь?», - обратилась к губернатору Татьяна Агаркова в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По словам жительницы, местные власти не могут решить их проблему.

Авария на магистральном водопроводе в поселке Красногорский произошла 14 апреля. В этот же день ремонтная бригада приступила к ликвидации аварии.

«Ситуацию осложнило нахождение места порыва в заболоченной местности, куда на может подойти техника, - написал в своем аккаунте в соцсетях глава Еманжелинского района Евгений Светлов. - Была произведена отсыпка подъездных путей, вскрытие грунта, отвод воды и после ремонт водопровода, но в силу износа этого участка трубы и высокой заболоченности местности, что ограничивало доступ техники, было принято решение проложить наземным способом временный водовод».

В пятницу через временный водовод была организована подача воды в накопительные емкости в поселок. С субботы ведутся работы по монтажу нового участка водовода взамен старого.

Глава заверяет: «Сам вместе с заместителем и главой поселения нахожусь на месте работ для контроля и оперативного принятия решений».

Власти организовали подвоз воды (по заявкам жителей через диспетчерскую службу района по телефонам «20-200» или «112»), а затем подачу воды по графику (по нескольку часов в день). «Нуждающимся (инвалидам, пожилым людям и т.д.) по просьбе сопровождающий доставляет воду прям в квартиру», - сообщает глава района.

Жители пишут, что первые дни график подачи воды не соблюдался. Вода подавалась тонкой струйкой лишь один раз в сутки и только на 10-15 минут.

«Так как пиковый разбор воды идет сейчас большой, то возможно падение давления в системе у конечных потребителей», - объяснил Светлов.

В настоящее время продолжаются работы по замене всего участка поврежденной трубы. В среду, 20 апреля, планируется провести переврезку. Для этого необходимо накопить запас воды в емкостях. Так что красногорцам придется потерпеть без воды еще несколько дней.

Жители поселка недоумевают, почему у них возникли такие серьезные проблемы с водоснабжением, если в прошлом году на решение проблем с водообеспечением поселка были выделены бюджетные средства. «Хочется узнать, как получилось так, что новый водопровод так быстро пришёл в негодность?», - интересуются жители.

Евгений Светлов рассказал, что аварии происходят на тех участках, которые еще не успели заменить. В прошлом году в поселке в рамках национального проекта были смонтированы две новые скважины, отреставрированы две имеющиеся, построена дополнительная емкость на тысячу кубов, насосная станция, заменен и закольцован водовод по улицам Лермонтова и Победы. За счет средств местного бюджета заменили 400 метра водовода между первой и второй скважинами.

В 2022 году при поддержке губернатора продолжится реконструкция системы водоснабжения поселка - заменят почти 1,2 километра поселковых сетей в районе улиц Труда, Победы и Пионерская (закольцовка).

«Из стратегических участков останется еще заменить главный водовод от места врезки монтируемого сегодня участка водовода в сторону поселка (до садов) протяженностью около двух километров», - добавил глава.

ФОТО: страница главы Еманжелинского района ВКонтакте