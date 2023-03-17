Жители Магнитогорска обсудили проекты благоустройства

В Магнитогорске (Челябинская область) общественная комиссия под председательством спикера городского Собрания депутатов Александра Морозова подвела итоги сбора предложений по дизайн-проектам в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что для благоустройства в 2024 году магнитогорцы чаще всего назвали четыре сквера - Металлургов, Школьный, Музыкальный и Детский на левом берегу.

Во время обсуждения проектов от горожан поступило два десятка предложений. Просили добавить больше озеленения, поставить достаточное количество лавочек, учесть освещение…

Александр Морозов озвучил пожелание жителей предусмотреть места для точек продажи, например, мороженого или цветов, для проката велосипедов и самокатов. Тогда предприниматели будут размещаться на заранее подготовленных площадках. Прозвучало предложение и от Совета ветеранов – оборудовать место для танцев. Ведь, к примеру, в сквере Металлургов пожилые люди не прочь повальсировать летними вечерами.

«Все предложения будут оценены специалистами с точки зрения целесообразности, функциональности, эстетичности и учтены при корректировке эскизов. А затем, с 15 апреля по 31 мая включительно, пройдёт рейтинговое голосование - каждый житель старше 14 лет сможет выбрать ту территорию, которая, по его мнению, должна быть преобразована в первую очередь», - резюмировал Александр Олегович.

Голосование будет проходить круглосуточно на единой платформе 74.gorodsreda.ru. Объект, набравший наибольшее число голосов, благоустроят в 2024 году.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды», инициированная «Единой Россией», действует в Магнитогорске уже седьмой год. Благодаря ей в Магнитогорске благоустроили 10 общественных территорий. А в этом году реконструкция пройдёт во всеми любимом парке Ветеранов Магнитки.