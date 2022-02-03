Жительница Челябинска пожаловалась Текслеру на раскопанный проспект Ленина и получила благодарность мэрии

Жительница Челябинска пожаловалась главе региона Алексею Текслеру на раскопанную яму в центре города, по адресу: проспект Ленина, 33-А, и получила благодарность от властей муниципалитета за бдительность.

О зияющей в центре Челябинска яме, которую, по ее словам, газовщики раскопали две недели назад и закапывать, по ее предположению, не собираются, горожанка рассказала в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте.

«Яму возле дома приходится обходить взрослым и детям, которые идут по этому тротуару в школу. Ходят через палисадник, причем на крыше этой части дома висит шапка снега! Рано или поздно кого-нибудь прибьет! Закопайте яму и дайте нормально детям идти в школу по тротуару, который сейчас раскопан!» - написала жительница Челябинска.

На жалобу горожанки откликнулась администрация города. В мэрии сообщили, что управление благоустройства Челябинска не выдавало ордера (разрешения) на производство земляных работ по указанному автором поста адресу.

Сегодня, третьего февраля, представители администрации произвели осмотр территории, выявили факт проведения земляных работ и оградили раскопанный участок сигнальной лентой.

«По данному нарушению для возбуждения административного производства требуется проведение определенных процессуальных действий в соответствии с КоАП для установления субъекта правонарушения. Объект находится контроле в административно-технической инспекции», - сообщили в мэрии.