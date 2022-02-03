03.02.2022
Большинство челябинцев гордятся успехами южноуральских спортсменов
03.02.2022
В Челябинской области стартует региональный этап конкурса для предпринимателей «Золотой Меркурий»
03.02.2022
Житель Магнитогорска спас 12-летнюю девочку, ставшую заложницей пожара
03.02.2022
В Челябинске определены исполнители контрактов на благоустройство пешеходной зоны по улице Свободы
03.02.2022
Самолет из Москвы, приземлился на запасном аэродроме в Челябинске
03.02.2022
Юбилею ММК посвятили выставку «Сила Магнитки»
Жительница Челябинска пожаловалась Текслеру на раскопанный проспект Ленина и получила благодарность мэрии
02.02.2022
Челябинец пожаловался Текслеру на опасный тротуар по проспекту Победы
28.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
27.01.2022
Дороги челябинского поселка ЧВВАКУШ стали собственностью муниципалитета
27.01.2022
Пилотный проект: в Челябинске появились первые платные парковки
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022