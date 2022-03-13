Жительница Магнитогорска полгода отправляла деньги «брокеру»

Жительница города Магнитогорска (Челябинская область) лишилась более 1,6 миллиона рублей, приняв мошенника за брокера. Осознав, что прибыли она не получит, обратилась в полицию.

В дежурную часть отдела полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску обратилась 66-летняя местная жительница.

«Потерпевшая пояснила, что на протяжении полугода общалась по телефону с незнакомцем, который представился якобы финансовым специалистом. Все началось с рекомендаций по открытию брокерского счета и обещаний крупного заработка с инвестиций. Потерпевшая постепенно вносила денежные средства на указанный «консультантом» счет через одну из интернет-платформ», - рассказали в региональном полицейском главке.

Понимая, что в инвестиции уже вложена достаточно внушительная сумма, женщина часто стала задавать вопросы о сроках получения прибыли, однако ответа так и не услышала, после чего обратилась в полицию. Таким образом, ущерб от действий злоумышленника составил более 1,6 миллионов рублей.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на раскрытие данного преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Прежде, чем начать брокерскую деятельность, необходимо внимательно изучить поступающие предложения, проанализировать ситуацию на фондовом рынке, почитать отзывы об интернет-площадках, после чего принимать решение.

Если вам позвонили якобы сотрудники брокерской конторы или финансовые консультанты и предложили инвестировать ваши денежные средства в акции каких-либо компаний с целью получения высокого заработка – это мошенники.