Полиция разыскивает жительницу Миасса, вернувшуюся из Италии и отказавшуюся от госпитализации

Сотрудники полиции в Челябинской области разыскивают жительницу Миасса, которая отказалась от госпитализации после возвращения из Италии, где сложилась неблагоприятная по коронавирусу ситуация.

Напомним, Лариса Я. вернулась из Италии 29 февраля. По некоторым данным, женщина контактировала с заболевшим коронавирусной инфекцией. Официально эта информация пока не подтверждена. И не ясно, где произошел контакт и откуда информация поступила в Роспотребнадзор.

По данным регионального минздрава, на прошлой неделе с женщиной связались специалисты, рассказали о карантинном режиме в связи с распространением коронавирусной инфекции и формах обследования.

В тот же день вечером к ней домой приехали участковые врач и медсестра, полицейский и представитель Роспотребнадзора. Женщине вручили предписание ведомства о госпитализации. Она его подписала, но обследоваться и сдавать анализы отказалась, отмечают в минздраве. У женщины другая версия, она чувствует себя хорошо и не видит необходимости в госпитализации в инфекционное отделение, но готова самоизолироваться дома.

В минздраве говорят, что женщину все-таки уговорили обследоваться и сдать анализы, но утром она не пришла в поликлинику. Возникают вопросы, почему женщину в тот же день не осмотрели пришедшие к ней врач и медсестра, и почему у нее на дому не взяли анализы.

В министерстве рассказывают, что после этого врачи и медсёстры, участковый приходят к женщине по два-три раза в день (утром, днём и вечером). Но женщина перестала отвечать на телефонные звонки и не открывает дверь своей квартиры. Шестого марта в Миасский городской суд поступил иск от главного санитарного врача о принудительной госпитализации Ларисы Я. В этот же день состоялось судебное заседание. Женщина на суд не пришла, ее интересы представлял адвокат. Суд удовлетворил исковое заявление.

На данный момент полиция ищет Ларису Я. Сегодня врачи дважды приходили к женщине домой и оба раза безрезультатно. Медработники продолжат в течении двух недель пытаться с ней встретиться и взять анализы.