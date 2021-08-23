Жителям Новобатурино подарили спортплощадку под открытым небом

В Новобатурино (Еткульский район, Челябинская область) в рамках инициативного бюджетирования открыли площадку, где все желающие смогут позаниматься на уличных тренажерах.

В торжественном открытии спортивной площадки под открытым небом приняли участие глава Еткульского муниципального района Юрий Кузьменков, глава Новобатуринского сельского поселения Татьяна Порохина, помощник депутата Законодательного Собрания Челябинской области Анатолия Ерёмина Татьяна Терентьева, депутат районного Собрания депутатов Антон Пивкин, председатель Совета ветеранов поселения Любовь Евдокимова.

«Очень приятно, что жители вашего поселка проявили наибольшую активность, благодаря которой теперь у вас есть такой замечательный спортивный объект. Поздравляю вас с этой победой, желаю всем здоровья, счастья, благополучия и дальнейшего процветания вашему поселку», - сказал в приветственном слове Юрий Кузьменков, не забыв и поздравить с днем рождения главу поселения Татьяну Порохину.

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Татьяна Терентьева поздравила местных жителей с праздником и подарила спортивные мячи.

Отметим, общая стоимость объекта, благодаря появлению которого у местных жителей появилась реальная возможность заниматься спортом, с интересом и пользой проводить свой досуг, составляет 400 тысяч рублей, из них 32 тысячи - это денежные средства, собранные инициативной группой: Олегом Красильником, Игорем Краевым и Ольгой Брюшковой. От имени администрации Новобатуринского сельского поселения и от жителей Татьяна Порохина вручила спонсорам благодарственные письма за оказанную финансовую помощь.

В завершение торжественного мероприятия педагог физической культуры Азат Ахтямов провел с молодежью небольшой мастер-класс на новых тренажерах.

Приятным подарком для всех стало выступление хореографического коллектива «Сюрприз» под руководством Ирины Нелюбиной.