Златоуст передал медоборудование в военный санаторий под Чебаркулем

Из Златоуста (Челябинская область) в военный санаторий под Чебаркулем доставили медицинское оборудование, которое поможет восстанавливаться южноуральцам, побывавшим в зоне СВО.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава Златоуста Максим Пекарский.

«Продолжаем оказывать помощь нашим воинам. Очередной адрес доставки – военный санаторий под Чебаркулем, где восстанавливают здоровье ребята, побывавшие в зоне СВО. Передали медоборудование, которое поможет при реабилитации. Как говорят врачи, оно необходимо, чтобы процесс выздоровления проходил максимально быстро», - написал Максим Пекарский.

личная страница Максима Пекарского в социальной сети

Инициатором этой акции стал Герой России Сергей Зяблов. Это уже не первый пример, когда благодаря нашему земляку Златоуст оказывает именно точечную помощь, направляя ресурсы и все необходимое туда, где этого особенно ждут