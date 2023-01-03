Четвертого января в Челябинской области – небольшой снег, метели

В среду, четвертого января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением с прояснением, в большинстве районов пройдет небольшой снег, местами до умеренного, в отдельных районах метели. Атмосферное давление значительно ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на среду в Челябинске будет минус 12-14 градусов. По области – минус 7-12 градусов, при прояснении – до минус 17 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики прогнозируют минус 8-10 градусов. По области минус 5-10 градусов, на юге – около ноля градусов.

Ветер западный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 725 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно повысится до 731 миллиметра ртутного столба, днем понизится до 727 миллиметров ртутного столба, что на 15 единиц ниже нормы. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 16 минут, заход - в 16 часов 42 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 26 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Настасьин день. В этот день наблюдали за погодой. Считалось, если облака идут против ветра - быть снегу. В целом же погода этого дня указывает на погоду октября.

Именины в этот день: Анастасия, Дмитрий, Федор.