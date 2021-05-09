Десятого мая в Челябинской области тепло и без осадков

В понедельник, 10 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков.

В юго-западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на 10 мая в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в низинах – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса. По области – плюс 20-25 градусов.

Ветер северо-восточный, ночью 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 57 минут, заход - в 20 часов 47 минут. Долгота светового дня – 15 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Семен Ранопашец. Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду — и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

Именины в этот день: Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.