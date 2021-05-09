Десятого мая в Челябинской области тепло и без осадков

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  • 237-15-35
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Жители Челябинска жалуются, что в ночь на девятое мая в воздухе появился неприятный химический за
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.05.2021

Челябинцы возмущены – в праздник город накрыло вонючей дымкой
В Челябинске девятого мая на площади Революции состоялось торжественное построение челябинского г
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.05.2021

Торжественное построение

В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
Накануне Дня Победы, восьмого мая, в Челябинской области ретропоезд на паровой тяге отправился с
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.05.2021

Из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд с презентационным туром
Сегодня для вас поёт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С добрым утром, Урал!
С добрым утром, Урал!
09.05.2021

С добрым утром, Урал!

С Днём Победы, мир!
В Челябинской области празднование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.05.2021

В Челябинске возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших в Великой Отечественной войне
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021

Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021

Символ трудового могущества Южного Урала разваливается

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021

Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021

В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021

Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021

Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце
Погода
09.05.2021 19:31

Десятого мая в Челябинской области тепло и без осадков

В понедельник, 10 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков.

В юго-западных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале), на остальной территории сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на 10 мая в Челябинске – плюс 8-10 градусов, по области – плюс 6-11 градусов, в низинах – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса. По области – плюс 20-25 градусов.

Ветер северо-восточный, ночью 3-8 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часов 57 минут, заход - в 20 часов 47 минут. Долгота светового дня – 15 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Семен Ранопашец. Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду — и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

Именины в этот день: Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

Автор: Любовь Юрина
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Жители Челябинска жалуются, что в ночь на девятое мая в воздухе появился неприятный химический за
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.05.2021

Челябинцы возмущены – в праздник город накрыло вонючей дымкой
В Челябинске девятого мая на площади Революции состоялось торжественное построение челябинского г
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.05.2021

Торжественное построение

В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
Накануне Дня Победы, восьмого мая, в Челябинской области ретропоезд на паровой тяге отправился с
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.05.2021

Из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд с презентационным туром
Сегодня для вас поёт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С добрым утром, Урал!
С добрым утром, Урал!
09.05.2021

С добрым утром, Урал!

С Днём Победы, мир!
В Челябинской области празднование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественно
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
09.05.2021

В Челябинске возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших в Великой Отечественной войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жителей Челябинской области приглашают с размахом отпраздновать 76-ю годовщину Победы советского
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В четверг, шестого мая, в Челябинске состоялась генеральная репетиция торжественного построения Ч
Общество

В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы

06.05.2021
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В Челябинске сегодня, пятого мая, в 11 часов состоится торжественное открытие Вахты Памяти.
Общество

Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников

05.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава республики Калмыкия Бату Хасиков сегодня,
Общество

Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия

04.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В ночь на второе мая 2021 года в Свято-Симеоновском кафедральном соборе Челябинска состоялись тор
Общество

Православные челябинцы встретили Пасху Христову

02.05.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня праздник Первомая, день труда и солидарности трудящихся, праздник, доставшийся нам от наш
Общество

С праздником Первомая!

01.05.2021
Информационное агентство
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Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 19:31

Десятого мая в Челябинской области тепло и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 18:41

Челябинцы возмущены – в праздник город накрыло вонючей дымкой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 18:04

Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 14:42

В центре Челябинске - военные и боевая техника, над городом - бомбардировщики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 12:11

Из Челябинска в Кыштым отправился ретропоезд с презентационным туром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 11:07

С Днём Победы, мир!
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:40

В Челябинске возложили цветы к «Вечному огню» в память о погибших в Великой Отечественной войне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

09.05.2021 10:03

Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 22:55

Символ трудового могущества Южного Урала разваливается

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 21:51

Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:55

В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 19:07

Южноуральцы могут бесплатно поздравить близких с праздником Великой Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:56

Зарегистрирована самая крупная в 2021 году вспышка на солнце
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 18:09

В День Победы в Челябинской области будет тепло, ветрено и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 17:59

Впервые за семь месяцев в Челябинской области за сутки подтверждено менее 100 случаев ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.05.2021 17:41

«Сад памяти» в Челябинске расширяется
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:55

Златоустовский «Омнибус» 30 лет проводит майскую «Неделю милосердия»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 16:01

Алексей Текслер высадил ель в память о ветеране Михаиле Резепине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на девятое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 13:18

Южный Урал празднует Великую Победу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 12:08

До Челябинской инфекционной «ромашки» доставят на новых условиях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 11:21

В Шумаках, где в воде обнаружили ртуть, пробурят новую скважину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:48

Для вас играет Александр Просветов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

08.05.2021 10:36

В Челябинской области ограничат движение на М-5 в связи с проведением ремонта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:53

В выходные и праздник южноуральцы смогут бесплатно вакцинироваться от ковида в ТРК
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:22

За сутки ликвидировано 14 лесных пожаров в Челябинской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 22:05

Восьмого мая в Челябинской области ночные заморозки и без осадков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 21:49

В Челябинске студенты станцевали "Вальс Победы"
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 20:14

В ЮУЖД прокомментировали инцидент на детской железной дороге в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:42

Южноуральцы почувствовали атмосферу мая 1945-го, встретив «Поезд Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 19:05

В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:49

В минэкологии прокомментировали превышение ртути в воде в Коркинском районе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 18:16

Будем помнить всегда: челябинская школа увековечила память своего бывшего ученика
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 16:06

Анонсы событий и мероприятий на восьмое мая (добавляется)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 16:02

В семи городах Челябинской области установились НМУ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:48

В Челябинске пожарный в свой выходной спас мать с ребенком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:27

В Челябинске на улице Куйбышева приступили к укладке асфальта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 15:18

В Еткуле и Долгодеревенском зажглись Вечные огни
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 14:21

В Челябинской области - необычные «А зори здесь тихие»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 14:03

В Челябинской области ковид победили более 55 тысяч человек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:26

Челябинские добровольцы Донбасса дарят сказку детям, помогают нуждающимся и воспитывают подрастающее поколение
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:18

В Челябинске поезд сбил 16-летнюю девушку, делавшую фото возле путей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:10

Златоустовская «Уралочка» накануне Дня Победы побывала в гостях в училище штурманов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 13:05

На «Таганае» поселилась стая лебедей-шипунов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:58

На Северо-Западе Челябинска продлили ограничение движения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 12:28

В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:49

Сегодня - День радио. С праздником, радийщики и связисты!
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:44

Южноуральцев приглашают отпраздновать День Победы в Музее Победы в Москве
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:27

70 Поповых в своих уральских рядах насчитал ко Дню радио «Ростелеком»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 11:05

В зоопарке Челябинска пройдет «Медвежья рыбалка»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 10:27

Алексей Ивонин: У нас в Челябинском ОРТПЦ эффективная команда профессионалов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

07.05.2021 10:22

Сегодня, накануне 76-й годовщины Победы над фашистской Германией, для вас звучит песня "На безымянной высоте" в исполнении Михайло Ладомирова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 21:50

Седьмого мая в Челябинской области ясно и тепло
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 21:21

Решен вопрос финансирования установки мемориала в память о подростке из Копейска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 20:58

В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 20:00

Прощальное слово о единственном летописце челябинского балета
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 18:25

В Челябинске создали граффити, посвященное памяти героев ВОВ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 15:15

Анонсы событий и мероприятий на седьмое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 14:54

Челябинец, прокатившийся на электросамокате, пожаловался на плохо уложенную плитку
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 14:11

Южноуральцы получат скидку на товары из стильной эко-коллекции итальянских дизайнеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:49

Работники Челябинского цинкового завода провели традиционный весенний субботник
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:37

В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 13:26

Челябинские студенты доставят лампадку с «Огнем Победы» ветеранам войны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 12:46

В Челябинске для ветеранов проводят «Парад у дома»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 12:01

В Челябинске МФО оштрафовали за звонки коллекторов с личных номеров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:46

Жители Челябинска седьмого мая услышат праздничный гудок «Поезда Победы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:34

Акустика, как на Красной площади: «Ростелеком» в 30-й раз озвучит парад Победы в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:25

Видео с поющей челябинкой на вокзале набрало два миллиона просмотров в TikTok
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:19

Челиндбанк приглашает отпраздновать День Победы в парке им. Ю. А. Гагарина  
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:08

Южноуральцев приглашают на Вальс Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 11:04

Сегодня, в преддверии Дня Победы, для вас звучит песня "Россия" в исполнении Натальи и Фёдора Скунцевых (ЭтноПроект КоленкорЪ)
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 10:59

Златоустовская «Уралочка» начала серию акций к Дню Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

06.05.2021 10:18

В Челябинске состоится акция-посвящение трудовому подвигу Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 23:38

В четверг в Челябинской области местами грозы и шквалистый ветер
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 22:54

Анонсы событий и мероприятий на шестое мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 22:37

Южноуральцев предупреждают о шквалистом ветре и грозах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 17:46

Председателем Общественной палаты Челябинской области шестого созыва избран Николай Дейнеко
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 17:26

Челябинский зоопарк приглашает горожан к прогулке по парку динозавров
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 16:24

В Челябинске шестого мая пройдет генеральная репетиция парада Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 16:08

Сотрудники МЧС призывают южноуральцев к осторожности на водоемах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 15:51

Полицейские Челябинска задержали 19-летнюю «закладчицу» из Волгоградской области
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 15:24

Создатель «Луковстреч» из Магнитогорска стал финалистом всероссийского проекта «Мастера гостеприимства»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:55

В Кунашакском районе главу поселения будут судить за взятку от осужденного
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:47

Полицейские Магнитогорска запустили акцию #ВыМирноеВремяДляНасСберегли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:28

Триумф «Экзерсиса»: миасский коллектив одержал победу в международной «Танцемании»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 14:15

В Златоусте блеснули талантами «маленькие звезды» со всего Южного Урала
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 13:03

В Челябинск поступил новый почтовый штемпель «С Днем Победы!»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:42

В Челябинске назовут лучших кикбоксеров в разделе «поинтфайтинг»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:32

В Пластовском районе в отношении экс-главы поселения возбудили уголовное дело
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:23

Еще 102 жителя Челябинской области заразились коронавирусом, девять человек умерли
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 12:10

Ради природы и птиц: Виталий Безруков призывает заменить запуск воздушных шаров высадкой деревьев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 11:36

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Челябинской области сняли клип на «Победную» Таисии Повалий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 11:11

В Челябинске ветеранов Великой Отечественной войны поздравляют с 76-й годовщиной Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:37

Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:20

РМК поздравит Южный Урал с Днём Победы праздничным концертом российских звёзд
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:16

Сегодня для вас звучит песня "Жизнь продолжается" автора-исполнителя Марата Нигматуллина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 10:09

Привычка свыше нам дана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 09:55

ГРЦ Макеева примет участие в экспериментальной отработке демонстратора двигателя ракеты-носителя
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

05.05.2021 09:35

Глава Лазурненского поселения спас юных «мореплавателей», плававших на самодельном плоту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 22:20

Челябинцы застряли в Гималаях из-за закрытия международного авиасообщения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 21:02

В среду в Челябинской области жарко и ветрено, местами дожди и грозы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:24

В Еманжелинске будут судить водителя, насмерть сбившего старушку и находившегося в розыске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:17

Из-за ремонта дороги в Челябинске водители маршруток проложили себе путь через дворы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 17:09

Челябинские полицейские и байкеры открыли мотосезон
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:57

Совет ветеранов Курчатовского района Челябинска торжественно отметил 35-летие

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:43

Поезд Победы прибыл в Магнитогорск
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:35

Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 16:21

Пятого мая челябинский трамвай Победы вернется на 22-й маршрут
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 15:58

Родео по-челябински: пьяный мужчина прокатился верхом на автомобиле своих обидчиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 15:47

Челябинец пытался скрыться от преследования на украденном велосипеде – с крадеными колпаками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:45

В Челябинске места массового скопления людей контролируют наряды полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:19

«УСТЭК-Челябинск»: Размер платы за отопление в мае зависит от общедомового прибора учета
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 14:02

Власти Челябинска рассказали о работах на месте провала грунта по Куйбышева
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:52

Ветеранов Великой Отечественной войны до пунктов вакцинации довезет бесплатное такси
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 13:31

Московский транспортный эксперт расскажет челябинцам о важной роли выделенных полос
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 12:24

Задержан житель Кунашака, открывший стрельбу по молодым людям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 12:10

Южноуральская скалолазка стала победительницей первенства Европы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:48

В Миассе пьяный уголовник напал на женщину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:43

Сегодня для вас звучит музыка в исполнении Alizbar & Ann' Sannat
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:41

В Челябинской области все еще ищут двоих пропавших в разных местах рыбаков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:33

В Челябинской области за сутки скончались семь пациентов с коронавирусом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 11:06

«Аллея Победы»: в Ашинском районе огнеборцы высадили молодые кедры
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:57

В Челябинск приехали лучшие кикбоксеры России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:51

В челябинском парке Гагарина завершилась акарицидная обработка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 10:22

В аэропорту Челябинска пенсионера сняли с рейса за отказ надевать маску
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.05.2021 00:38

В Челябинской области за три дня мая выявлено 316 новых инфицированных ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:55

Во вторник в Челябинской области жарко и ветрено
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 23:08

У православных - Светлая Пасхальная Седмица
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 22:42

Анонсы событий и мероприятий на 4-5 мая
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 19:28

В Нагайбакском районе задержан пьяный водитель скорой помощи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:49

В Челябинске трое мальчишек получили ожоги и доставлены в больницу
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:41

Ревнивец из Челябинска избил возлюбленную
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 14:11

«Побори свой страх»: челябинский зоопарк познакомит гостей с ползучими гадами и другими рептилиями

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:44

По дорогам Челябинска курсирует трамвай Победы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:22

Ласковая и послушная Джесси: копейские ветеринары ищут семью для спасенной собаки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 13:03

Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев к совместным уборке и отдыху
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:51

Для взрослых и детей: Молодежный театр подарит Челябинску музыкальную «Дюймовочку»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:32

Челябинская область примет «Матч городов Урала» по спортивному туризму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:19

Виталий Безруков: по жалобам челябинцев на запах фекалий проводится проверка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:14

Сегодня для вас звучит пасхальная музыка в исполнении Дмитрия Парамонова и его друзей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 12:02

На площади Революции Челябинска монтируют трибуны для зрителей парада Победы

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:46

В Миассе разыскивают поджигателя леса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:19

Археологи нашли под Анапой золотого коня царя Митридата
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:11

Александр Дементьев из Магнитогорска прошел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 11:04

Активным путешественникам по Челябинской области уготованы подарки
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

03.05.2021 10:51

Росстат: Доходы граждан в первом квартале года упали
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.05.2021 19:53

Семь лет прошло со дна пожара в Доме профсоюзов в Одессе, а виновные на свободе