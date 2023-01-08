Девятого января в Челябинской области – трескучий мороз

В понедельник, девятого января, в Челябинской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. В большинстве районов пройдет небольшой снег, ночь на понедельник - местами умеренный, в отдельных районах слабые метели.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 29-31 градус, по области – минус 28-33 градуса, в горах и низинах - до минус 35-40 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 24-26 градусов, по области – минус 23-28 градусов, в горах и низинах – минус 31 градус.

Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 16 минут, заход - в 16 часов 45 минут. Долгота светового дня - 7 часов 29 минут. Луна убывающая.

По народному календарю девятого января - Степанов день.

В народе говорили: «Пришел Степан - на нем красный жупан». Это означало, что стоило ждать морозов. А вот если на Степанов день шёл снег - это предвещало ненастье и мокрую погоду.

Именины в этот день: Антонина, Степан, Тихон, Федор.