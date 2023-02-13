Понедельник в Челябинской области – без осадков

В понедельник, 13 февраля, в Челябинской области осадков не ожидается, местами изморозь. Атмосферное давление выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в утром в Челябинске температура воздуха была минус 23 градуса, влажность воздуха 79%, ветра нет.

В дневные часы ожидается в Челябинске минус 5-7 градусов, по области – минус 4-9 градусов, в низинах – до минус 12 градусов.

Ветер юго-западный, южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится и составит 733 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Солнце взошло в 8 часов 27 минут, зайдет в 17 часов 50 минут. Долгота светового дня – 9 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 13 февраля Никита – пожарник.

С огнем связаны некоторые приметы этого дня. Говорили, что, если дрова в печи дымят и плохо загораются, - это к оттепели. Зато сильная тяга в очаге предвещала морозные дни. Смотрели и на само пламя: красный огонь обещал холода, белый - тепло.

Именины в этот день: Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.