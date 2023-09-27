В Челябинской области 28 сентября – ясная погода с ночными заморозками

В четверг, 28 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Атмосферное давление выше нормы.

В отдельных районах прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 2-7 градусов, в области – плюс 2-7 градусов, местами заморозки до минус двух градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 15-17 градуса, по области – плюс 12-17 градусов.

Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, но останется на две единицы выше нормативного значения. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 49 минут, заход - в 18 часов 40 минут. Долгота светового дня - 11 часов 50 минут. Луна растущая. В пятницу и субботу – полнолуние.

По народному календарю 28 сентября - Никита Гусятник.

На Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных на лето. Дикие гуси в это же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел.

В этот день говорили: «Гуси летят - зимушку на хвосте тащат, снег несут», - и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Если гуси летели высоко - это предвещало высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде - будет тепло.

Именины в этот день: Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.