В Челябинской области шестого и седьмого мая – жара, восьмого мая похолодает

В предстоящие выходные, шестого и седьмого мая, в Челябинской области сохраняется аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. При этом ночью и утром шестого мая в отдельных районах сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Восьмого мая похолодает. Все три дня осадков не ожидается.

На всей территории региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на шестое мая – плюс 5-10 градусов, на юге региона- до плюс двух градусов, местами заморозки до минус одного градуса. В ночь на седьмое мая – плюс 7-12 градусов, а ночь на восьмое мая – не выше плюс пяти градусов.

В дневные часы синоптики обещают шестого и седьмого мая - плюс 22-27 градусов, в горных районах – до плюс 17 градусов. Восьмого мая – лишь 10-15 градусов.

Ветер шестого мая - южный, юго-западный 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 13 метров в секунду, седьмого мая - юго-западный, западный 5-10 метров в секунду местами порывы до 17 метров в секунду, восьмого мая - западный, северо-западный 3-8 метров в секунду, ночью порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметров ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится. Седьмого мая оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба, восьмого мая повысится. Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю шестого мая – Юрий Вешний, Егорьев день.

С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На те поля, которые были засеяны ранее, выходили служить молебны, нивы окропляли святой водой. Наблюдали крестьяне и за погодой - по ней можно было делать выводы о будущем урожае. «На Егория мороз — будет просо и овес», - говорили в народе. Особой силой обладала так называемая «юрьевская роса». Она появлялась ранним утром; в это время нужно было выйти на луг и покататься по траве, чтобы стать сильным и здоровым. Считалось, что если выгнать на рассвете скотину на луг веткой вербы, то это пойдет ей на пользу. Так и говорили: «На Юрия роса - не надо коням овса».

Именины в этот день: Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Иван, Софья.

По народному календарю седьмого мая Евсей - Овсы отсей.

К седьмому мая нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору», — это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы. Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров. Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

Именины в этот день: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Сусанна, Фома.

По народному календарю восьмого мая – Марк Ключник.

В народе Марка именовали Ключником, потому что существовало поверье: именно у этого святого хранятся ключи, которыми он может отомкнуть небо и выпустить дожди. Поэтому ему в этот день молились о том, чтобы не случилось засухи. По осадкам гадали на будущее. Говорили: «Если выпадет в мае три дождя добрых, то и хлеба будет на три года полных». В то же время ясный день на Марка обещал хороший урожай яровых. Про безоблачную погоду в это время существовала шутливая присказка: «На Марка небо ярко: бабам в избе жарко».

Именины в этот день: Василий, Марк, Сергей.