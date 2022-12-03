В Челябинской области выходные будут морозными, местами снег

В предстоящие выходные, третьего и четвертого декабря, в Челябинской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь и более градусов. В субботу - преимущественно без осадков, в воскресенье – местами небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 22-27 градусов, в низинах – до минус 32 градусов, в ночь на воскресенье – минус 21-26 градусов, в горах и низинах – до минус 31 градуса.

В дневные часы в субботу синоптики обещают минус 12-17 градусов, в низинах – до минус 22 градусов. В воскресенье - минус 10-15 градусов.

Ветер в субботу - северной четверти 2-7 метров в секунду, на юге порывы до 11 метров в секунду. В ночь на воскресенье ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём северо-западный 3-8 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление на 22 единицы выше нормы – 766, в течение суток оно понизится до 764 миллиметров ртутного столба, в воскресенье продолжит снижаться и достигнет 756 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

По народному календарю третьего декабря - День Прокла.

К этому времени окончательно устанавливалась зимняя санная дорога. «До Прокла не жди от дороги прока», — говорили на Руси. В этот день наблюдали за погодой. Считалось, что если третьего декабря выпадет снег, то и третьего июня будет дождливым. Иногда по погоде в этот день судили обо всем июне. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под стреху, это предвещало скорую вьюгу.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, Иосиф, Исаакий, Николай, Прокл, Татьяна, Фекла.

По народному календарю четвертого декабря – Введенье.

«Введенье пришло - зиму привело», - говорили люди. Мороз и солнце в этот день считались хорошим знаком: это означало добрый урожай хлеба следующим летом. «Сильная зима - готовь закрома», - так говорили по этому поводу. Если же погода выдавалась пасмурной и теплой, на плодородный год не надеялись. По Введенью судили и о предстоящей погоде - особенно той, которая ожидалась на приближающиеся праздники. Согласно приметам, если этот день окажется морозным, то и все рождественские дни будут холодными.