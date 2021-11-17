В четверг в Челябинской области – морозно и без осадков

В четверг, 18 ноября, в Челябинской области ожидается морозная погода, преимущественно без осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах туманы, изморозь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 16-21 градус, в горах и низинах – до минус 26 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 9-11 градусов, по области – минус 7-12 градусов, в низинах – до минус 16 градусов.

Ветер северо-западный, западный 4-9 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 8 часов 31 минуту, зайдет в 16 часов 46 минут. Долгота светового дня – 8 часов 15 минут. Луна растущая, в пятницу – полнолуние.

По народному календарю 18 ноября - День Ионы.

К этому дню заканчивали уборку редьки. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе: редьку употребляли либо натертым на терке, либо в салатах, либо порезанным на тонкие ломтики.

Именины в этот день: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.