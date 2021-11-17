17.11.2021
Автозавод «УРАЛ» увеличивает экспортные поставки
17.11.2021
В Челябинском театре кукол премьера экологической «Русалочки»
17.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 18 ноября
17.11.2021
В Челябинске открылись новые военно-патриотические клубы
17.11.2021
«Квартирный бум» в Челябинской области: 19 тысяч кредитов оформили южноуральцы на покупку жилья
17.11.2021
В Коркино из окна ковидного госпиталя выпал пациент
В четверг в Челябинской области – морозно и без осадков
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021