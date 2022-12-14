В четверг в Челябинской области – морозно и без осадков

В четверг, 15 декабря, в Челябинской области ожидается морозная погода на фоне высокого атмосферного давления, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске - минус 20-22 градусов, по области – минус 17-22 градуса, в низинах мороз будет крепче - до минус 28 градусов, в горах слабее – минус 9-14 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 11-13 градусов. По области – минус 8-13 градусов, в пониженных частях рельефа – до минус 20 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днём юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 758 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 752 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 9 часов 14 минут, заход - в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня - 7 часов 10 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 15 декабря – День Аввакума.

На Аввакума наблюдали за приметами погоды. Так, обильный снег в этот день сулил богатый урожай трав летом. Хорошие хозяева знали: большие снега, растаяв весной, напоят землю, и она зазеленеет.

Именины в этот день: Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Матрона, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.