В четверг в Челябинской области – морозно, а в пятницу резко потеплеет

В четверг, 22 декабря, в Челябинской области сохранится морозная и ветреная погода, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туманы, изморозь, на дорогах гололедица. Атмосферное давление повысится. В пятницу резко потеплеет

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 24-26 градусов, по области – минус 22-27 градусов, в низинах – до минус 34 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 11-13 градусов. По области – минус 11-13 градусов, в низинах – до минус восьми градусов.

Ветер северо-западный переходом на южный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 741 миллиметр ртутного столба, в течение ночи оно повысится до 747 миллиметров ртутного столба, днём понизится до 745 миллиметров ртутного столба, что на три единицы выше нормативного значения. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 19 минут, заход - в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня - семь часов восемь минут. Луна убывающая.

По народному календарю 22 декабря – Анна Темная.

С праздника Зачатия Анны начинаются наиболее суровые дни зимы - морозные и темные. На саму Анну Темную приходится самый короткий день в году - день зимнего солнцестояния.

В это время наши предки обращали внимание на приметы. Если на деревьях появлялся обильный иней - это предвещало хороший урожай. Смотрели также, как снег лежит у изгороди: если вплотную - лето ждали плохое, а если с просветом - урожайное. По погоде на Анну предсказывали, какими будут новогодние праздники: если в этот день ясно -— то и под Новый год выглянет солнце.

Именины в этот день: Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.