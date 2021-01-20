В четверг в Челябинской области снегопады прекратятся

В четверг, 21 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, днем – преимущественно без осадков.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 22-24 градуса, по области – минус 20-25 градусов, при прояснении – до минус 30 градусов.
В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 16-18 градусов. По области – минус 15-20 градусов.
Ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.
Восход солнца - в 9 часов 4 минуты, заход - в 17 часов 6 минут. Долгота светового дня - 8 часов 2 минуты. Луна растущая.
По народному календарю 21 января - Емелин день, Емельян зимний.
Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян — это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга - значит, лето будет богатым на грозы.
Именины в этот день: Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий, Григорий, Дмитрий, Доминика, Евгений, Емельян, Иван, Илья, Михаил, Пафнутий, Юлиан.