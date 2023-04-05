В четверг в Челябинской области сохранится теплая погода

В четверг, шестого апреля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, днем местами пройдет небольшой дождь. В Челябинске - преимущественно без осадков. Атмосферное давление понизится. В пятницу прогнозируют похолодание.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – от минус двух до плюс трех градусов, в низинах – до минус шести градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градуса. По области – плюс 12-17 градусов, при натекании облачности будет прохладнее – до плюс семи градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северный 3-8 метров в секунду, днём местами порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 737 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 14 минут, заход - в 19 часов 41 минуту. Долгота светового дня – 13 часов 27 минут. Полнолуние.

По народному календарю шестого апреля – Артемон - дери полоз.

Погода к этому времени стояла уже теплая, снег таял, и те крестьяне, которые еще не удосужились сменить сани на телегу, рисковали ободрать полозья.

Примечали, если ночь теплая - то весна будет дружная. Судили по разным признакам и об урожае: если роса - не надо коням овса, будут добрые проса; будет дождь - скоту легкий год; если пойдет снег - греча уродится; а коли ударит мороз - вырастут и просо, и овес.

Именины в этот день: Артемон, Владимир, Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.