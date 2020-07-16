ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В четверг в Челябинской области сохраняется жара

Погода
Сегодня, 09:40
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 16 июля, в Челябинской области сохраняется жаркая погода без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 27 градусов, влажность воздуха 40%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 36-38 градусов, по области – плюс 34-39 градусов. Ночью – плюс 19-24 градуса.

Ветер юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 36 минут, заход - в 21 час 25 минут. Долгота светового дня - 16 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Мокий и Марк. Еще одно название этого праздника - Стожары. Так наши предки именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу; если же его видно не было - в лес не стоило и отправляться, все равно вернешься ни с чем.

В этот день часто случались грозы. «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит»; «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает», - говорили люди. Также на Мокия и Марка было принято собирать мак. Поэтому и сам праздник по созвучию с именами святых называли Маковым днем. Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
08.07.20 23:25
В четверг в Челябинской области – жара, без осадков
08.07.20 10:01
В среду в Челябинской области сохранится аномальная жара
06.07.20 23:41
Во вторник в Челябинской области жара, местами грозы и град
03.07.20 18:01
В выходные в Челябинской области жарко, возможны дожди и грозы
03.07.20 09:45
В пятницу в Челябинской области жарко, местами дожди, грозы и град
30.06.20 17:52
В среду в Челябинской области прохладно и местами дожди
29.06.20 18:50
Во вторник в Челябинской области местами дожди и грозы
28.06.20 23:46
В понедельник в Челябинской области прохладно, местами дожди
26.06.20 16:36
В выходные в Челябинской области прохладно, ветрено и небольшие дожди
23.06.20 23:31
В среду в Челябинской области прохладно и небольшие дожди

Погода в Челябинске

Общество
Вчера, 15:58
Администрация встала на сторону автомобилистов
В Челябинске будет восстановлено двустороннее движение на улицах Советской и Пушкина
Экономика
Вчера, 20:49
Текслер: Ковид показал, что мы готовы принимать оперативные решения и двигаться в сторону бизнеса
Новости
Сегодня, 00:02
Федерация
За сутки в России выявлено 6422 новых случаев коронавируса
Вчера, 19:49
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 16 июля
Вчера, 16:40
Происшествия
Водителя мусоровоза из Копейска, который протаранил маршрутку, посадили на два года
Вчера, 16:20
Общество
В условиях аномальной жары южноуральские газовики работают в режиме круглосуточной готовности
Вчера, 15:40
Общество
Полиция Магнитогорска решила научить жителей юридической грамотности
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика