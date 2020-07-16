В четверг в Челябинской области сохраняется жара

В четверг, 16 июля, в Челябинской области сохраняется жаркая погода без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 27 градусов, влажность воздуха 40%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 36-38 градусов, по области – плюс 34-39 градусов. Ночью – плюс 19-24 градуса.

Ветер юго-восточный, южный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часа 36 минут, заход - в 21 час 25 минут. Долгота светового дня - 16 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю – Мокий и Марк. Еще одно название этого праздника - Стожары. Так наши предки именовали скопление Плеяды в созвездии Тельца. Его появление на небе предвещало охотникам удачу; если же его видно не было - в лес не стоило и отправляться, все равно вернешься ни с чем.

В этот день часто случались грозы. «Мокий землю мочит, а Марк на стогу стоит»; «Мокий поля орошает, а Марк сено убрать поспешает», - говорили люди. Также на Мокия и Марка было принято собирать мак. Поэтому и сам праздник по созвучию с именами святых называли Маковым днем. Обращали внимание на насекомых. Если комары и мошки вились кругами, это предвещало хорошую погоду на ближайшие семь суток.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Никодим, Филипп.