В четверг в Челябинской области тепло и ветрено

В четверг, 25 марта, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов, по области – плюс 4-9 градусов, в низинах – около 0 градусов. Ночь будет морозной – минус 1-6 градусов, при прояснении - до минус 11 градусов. Ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, отдельные порывы ночью до 14 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 6 часов 40 минут, заход - в 19 часов 20 минут. Долгота светового дня - 12 часов 40 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Никифоров день.

В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища.

На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали «полоскаться» в воде — значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц; а вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето.

Именины в этот день: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.