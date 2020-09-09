В четверг в Челябинской области тепло, местами дожди

В четверг, 10 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью – без осадков, днем – в западной половине региона местами небольшие дожди.

В большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), на крайнем юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по метеорологической шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске будет 10-12 градусов, по области – плюс 8-13 градусов, в низинах – до плюс 3-8 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 20-22 градуса, по области – плюс 17-22 градуса.

Ветер южный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 744 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно снизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 6 часов 13 минут, заход - в 19 часов 29 минут. Долгота светового дня - 13 часов 16 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Анна и Савва Скирдники.

На Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды — отсюда и название праздника, Скирдники. Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно — скирдами», — говорили люди.

Именины в этот день: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Иларион, Иосиф, Лаврентий, Леонтий, Лукьян, Макар, Моисей, Николай, Павел, Савва, Сергей, Степан, Сусанна, Федор.