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В четверг в Челябинской области жара, грозы и град

Фото: 
Валерий Иванов
Погода
Сегодня, 21:20
Автор: 
Олеся Денисова

В четверг, 11 июня, в Челябинской области сохранится аномальная жара, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), в южной половине и в восточных районах области преобладание чрезвычайной пожарной опасности (V класс горимости по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 14-16 градусов, по области – плюс 11-16 градусов, в низинах – до плюс пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 31-33 градуса, по области – плюс 29-34 градуса.

Ветер южной четверти ночью 3-8 метров в секунду, днем 6-11 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 748 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле очень спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 12 минут, заход - в 21 час 36 минут. Долгота светового дня - 17 часов 24 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Феодосья Колосятница.

На Феодосью начинает колоситься рожь, и идут первые боровики, которых называли колосовиками. С этим событием было связано множество примет и поговорок. Считали: «Колосится рожь — много грибов найдешь, а если знойный июнь — на колосовики плюнь». Про рожь также говорили: «Две недели заленится, две недели колосится, две недели отцветает, две недели наливает, две недели подсыхает». По цвету ржи гадали о цене хлеба: если рожь начинает цвести снизу - будет низкая цена хлебу, если с середины - средняя, а если сверху - высокая.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосья.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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