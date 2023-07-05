В четверг в Челябинской области – жара, ливни, грозы, град

В четверг, шестого июля, в Челябинской области ожидается жаркая погода, пройдут грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град местами крупный. При грозах вероятно шквалистое усиление ветра. Атмосферное давление ниже нормы.

В южных районах местами прогнозируется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – плюс 16-18 градусов, по области – плюс 15-20 градусов.

В дневные часы в Челябинске воздух прогреется до плюс 28-30 градусов. По области –плюс 28-33 градуса.

Ветер северной четверти ночью 2-7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть ниже нормы – 740 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 23 минуты, заход - в 21 час 34 минуты. Долгота светового дня – 17 часов 11 минут. Луна убывающая.

По народному календарю шестого июля – Аграфена Купальница.

Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. В народном сознании Аграфена Купальница, Иван Купала и Петры-Павлы (этот день отмечается через несколько дней) слились в один большой праздник, наполненный огромным смыслом и вобравший в себя как христианские традиции, так и языческие верования. Это было время обрядов, примет, гаданий, легенд. На Аграфену все жители деревни шли купаться и мыться.

Именины в этот день: Агриппина (Аграфена), Александр, Алексей, Антон, Артемий, Герман, Иосиф, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Федор.