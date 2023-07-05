05.07.2023
Стипендию Правительства РФ присвоили солистке Челябинской филармонии
05.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 июля (18+)
05.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
05.07.2023
Троицкий экспедитор украл деньги...чтобы выпить
05.07.2023
Сквер на пересечении Калмыкова и Черкасской в Челябинске откроют к первому августа
05.07.2023
Челябинцы презентуют «Незримое кино» на Российской креативной неделе
В четверг в Челябинской области – жара, ливни, грозы, град
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023