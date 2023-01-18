В ночь на Крещение на юге Челябинской области обещают мороз

В Крещение Господне, 19 января, в Челябинской области ожидается малооблачная погода, без осадков, в ночные часы на юге региона вероятны крепкие морозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на 19 января в Челябинске – минус 17-22 градуса, на юге области – минус 24-29 градусов, в горах - до минус 12 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 6-8 градусов. По области – минус 3-8 градусов, в южных районах – до минус 13 градусов.

Ветер западной четверти 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 758 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно существенно не изменится. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 6 минут, заход - в 17 часов 4 минуты. Долгота светового дня – 7 часов 58 минут. Луна убывающая. В выходные – Новолуние.

По народному календарю 19 января – Крещение, Святое Богоявление.

С праздником связано понятие «крещенские морозы» - они всегда отличались особой силой, зато после этого дня погода начинала меняться. Люди говорили о морозах: «Трещи не трещи, а минули водокрещи». В то же время сильный мороз предвещал хороший урожай зерновых. «Силен мороз на Водокрещи - на хлеба не ропщи», - подмечали крестьяне. Впрочем, хороший урожай предвещали и туман, и снег хлопьями.