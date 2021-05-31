31.05.2021
Смертью молодого человека в водоеме под Челябинском заинтересовался СК
31.05.2021
В Челябинской области предприятие заплатило 16 миллионов за сброс стоков
30.05.2021
Спасатели завершили поиски утонувшего в поселке Лазурный юноши
30.05.2021
В Челябинской области водитель большегруза уснул за рулем и спровоцировал смертельное ДТП
30.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 мая
29.05.2021
С облегчением! Челябинец рассказал всему городу, что сходил в туалет
В понедельник в Челябинской области дожди и грозы
27.07.2020
Экстренное предупреждение для южноуральцев
21.07.2020
В Златоусте молнией убило пастуха
21.07.2020
Во вторник в Челябинской области ожидаются дожди и грозы
19.07.2020
Экстренное предупреждение на Южном Урале продлено еще на сутки
Где логика? На Комсомольском проспекте Челябинска вскрыли новый асфальт, чтобы проложить теплотрассу
29.05.2021
Бор есть «священная корова»: биологи считают, что строительство в Челябинском городском бору может убить его
28.05.2021
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021