В понедельник в Челябинской области дожди и грозы

В понедельник, 31 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный.

В большинстве районов Челябинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами - высокая пожарная опасность.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 16 градусов, влажность воздуха 89%, ветер северный 3-7 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 19-21 градус. По области – плюс 19-24 градуса, в южных районах – плюс 24-29 градусов, в горах - плюс 14-19 градусов.

Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду, при грозах 25-28 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 734 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 4 часа 25 минут, заход - в 21 час 21 минуту. Долгота светового дня - 16 часов 56 минут. Луна убывающая.

По народному календарю 31 мая - Федот Овсяник, Семь дев. На Руси Федота почитали как помощника весны и говорили: «Придет Федот - последний дуб лист развернет». По дубу судили и о будущем урожае: «Если на дубу макушка с опушкой — будешь мерить овес кадушкой». Это означало, что если к Федоту дуб развернет листья, то урожай яровых будет хорошим. Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.

Именины в этот день: Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан, Юли.