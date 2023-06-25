В понедельник в Челябинской области – ливни, грозы, град

В понедельник, 26 июня, в Челябинской области ожидаются прохладная и ветреная погода, на всей территории пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, в отдельных районах грозы, град. Пониженное атмосферное давление будет дальше снижаться.

В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 10-12 градусов, по области – плюс 7-12 градусов.

Днем синоптики обещают в Челябинске плюс 13-15 градусов, по области – плюс 12-17 градусов.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный ночью 4-9 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, ночью и днем местами порывы 15-20 метров в секунду, при грозах до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 731 миллиметра ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 4 часа 15 минут, заход – в 21 час 38 минут. Долгота светового дня - 17 часов 23 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 26 июня – Акулина Гречишница.

Русские крестьяне на Акулину (Акилину) сеяли гречиху. По старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нищих.

Еще одно название праздника: Акулина — Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.

Именины в этот день: Акулина, Александр, Александра, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Пелагея, Савва.