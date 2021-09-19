В понедельник в Челябинской области - мокрый снег с дождем

В понедельник, 20 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах возможно установление временного снежного покрова, слабые гололедные явления. В отдельных районах прогнозируются заморозки в воздухе и на поверхности почвы. Ветер усилится, атмосферное давление повысится.

В южных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность, в восточных и северо-восточных районах местами - высокая пожарная опасность

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – до плюс пяти градусов, местами заморозки до минус четырех градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 7-9 градусов, по области – до плюс 6-11 градусов, в горах – до плюс трех градусов.

Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы ночью до 17 метров в секунду, днем до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно повысится до 746 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 7 часов 11 минут, зайдет в 18 часов 11 минут. Долгота светового дня – 11 часов. Луна растущая, во вторник – полнолуние.

По народному календарю 20 сентября – Луков день.

В народе лук пользовался большим уважением как крайне полезное растение. Его использовали как лечебное и профилактическое средство при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям.

По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.