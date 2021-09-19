19.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября
19.09.2021
Под Миассом погиб водитель иномарки
19.09.2021
Южноуральские заключенные выбрали своих кандидатов в депутаты Госдумы
19.09.2021
В Челябинской области школьники продолжают заражаться коронавирусом
17.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на выходные
17.09.2021
В Челябинске обсудили вопросы взаимодействия ЮУЖД и региональных грузоотправителей
В понедельник в Челябинской области - мокрый снег с дождем
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021
Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»
15.09.2021
В ряде муниципалитетов Челябинской области раньше дадут тепло в дома в связи с похолоданием
15.09.2021
Коркинское слияние произойдет не раньше 2022 года
14.09.2021