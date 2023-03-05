В понедельник в Челябинской области - мокрый снег с дождем

В понедельник, шестого марта, в Челябинской области ожидается сырая и ветреная погода, в большинстве районов пройдет небольшой снег, мокрый снег, временами с дождем, в западной половине до умеренного, в горах до сильного, местами метели, гололедные явления, в горах местами сильная гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске - минус 3-5 градусов, по области – минус 5-7 градусов.

В дневные часы по прогнозам в Челябинске – до плюс двух градусов, по области – от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, местами порывы 16-21 метр в секунду.

Атмосферное давление на 12 единиц ниже нормы – 730 миллиметров ртутного столба. В течение ночи оно понизится до 724 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 729 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 7 часов 32 минуты, заход - в 18 часов 41 минута. Долгота светового дня - 11 часов 8 минут. Луна растущая. Во вторник – Полнолуние.

По народному календарю шестого марта – Тимофей Весновей.

В этот день начинали дуть теплые ветры, поэтому в народе говорили: «Дожить бы до Весновея, а там зима не страшна»; «Тимофей Весновей — уж тепло у дверей»; «На Тимофея Весновея как ни злись метелица, все равно весной веет».

Была и такая поговорка: «Весновей веет и старого греет». В этот день старики слезали с печи, перебирались на завалинку и смотрели, какова погода на дворе. Если день выдавался погожим — такой же должна была быть и вся весна. Слушали также гром. Если первые раскаты послышатся при северном ветре — к холодной весне, при восточном — к теплой и сухой, при южном — просто к теплой.

Считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.

Именины в этот день: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Захар, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей.