В понедельник в Челябинской области – мороз, слабый ветер, без осадков

В понедельник, 14 марта, в Челябинской области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более. Высокая разница ночной и дневной температуры – почти 20 градусов. Ветер слабый, атмосферное давление высокое. Преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 28-30 градусов, по области – минус 25-30 градусов, при прояснении – до минус 35 градусов. В западных районах чуть теплее – минус 18-23 градуса.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 8-10 градусов. По области – минус 6-11 градусов, в низинах – до минус 14 градусов.

Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца в 7 часов 13 минут, заход - в 18 часов 55 минут. Долгота светового дня - 11 часов 42 минуты. Луна растущая.

По народному календарю 14 марта – Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха.

Прозвище Евдокии - Свистунья - связано с тем, что в ее праздник обычно дули и свистели ветры. По другой версии, святую так прозвали потому, что в этот день многие животные пробуждаются ото сна и возвещают о приближении весны своим криком и свистом.

Назывался этот день также Авдотьей Плющихой - потому что весной лед и снег «плющит», раздирает на клочки. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой.

Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер - лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже - все лето пригоже».

Именины в этот день: Александр, Александра, Анна, Антон, Антонина, Василий, Вениамин, Дарья, Евдокия, Иван, Михаил, Надежда, Ольга, Петр.