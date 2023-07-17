17.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 17 июля (18+)
16.07.2023
В ДТП в Сосновском районе пострадали водители двух иномарок
15.07.2023
В Челябинске впервые состоится событие в digital-индустрии от ассоциации IT-компаний области
14.07.2023
«Пламя Аркаима» объединит кочевников от скифов до казахов
14.07.2023
В Еткульском районе взялись за свалки – по нацпроекту «Экология»
14.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные 15 и 16 июля (18+)
В понедельник в Челябинской области пасмурно, ветрено и сыро
14.07.2023
Выходные в Челябинской области будут нежаркими и немного дождливыми
13.07.2023
Пятница в Челябинской области обещает быть теплой и дождливой
10.07.2023
В ближайшие дни жителей Челябинской области ждет настоящее пекло
24.04.2023
Первая половина наступившей недели будет теплой, во второй похолодает
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023