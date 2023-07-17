В понедельник в Челябинской области пасмурно, ветрено и сыро

Первый день новой рабочей недели в Челябинской области, 17 июля, обещает быть пасмурным, сырым и ветреным.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в регионе облачно с прояснением, кратковременные дожди, в отдельных районах Южного Урала - грозы, утром местами туманы.

Температура воздуха – 21-26 градусов выше нуля, в горах – до плюс 18.

Ветер восточной четверти, скорость – пять-десять метров в секунду, порывы могут достигать 15-17 м/с.

В Челябинске сегодня так же облачно с прояснением, прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза, столбики термометров горожан будут показывать 23-25 градусов тепла.

Порывы ветра, который дует со скоростью пять-десять метров в секунду, могут достигать 13 м/с.

В народном календаре 17 июля – Андрей Налива. На Руси считалось, какой будет погода на Андрея Наливу, такая же установится и в Калинов день, 11 августа. Желтеющие листья на деревьях сулили раннюю осень, облачная погода обещала тепло, громко гремящий гром предрекал град. Куры, попрятавшиеся в курятник при первых каплях дождя, предвещали затяжной ливень. Богатый урожай лесных ягод обещал суровую зиму. Большое количество облаков - быть теплой и солнечной погоде.