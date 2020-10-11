В понедельник в Челябинской области тепло и без осадков

В понедельник, 12 октября, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков. Местами в южных районах сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – плюс 3-5 градусов, по области – от ноля до плюс пяти градусов, в низинах – до минус пяти градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 13-15 градусов, по области – 12-17 градусов, в низинах прохладнее – плюс 7-12 градусов.

Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 750 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца - в 7 часов 14 минут, заход - в 18 часов 7 минут. Долгота светового дня - 10 часов 52 минуты. Новолуние.

По народному календарю – Феофан Милостивый.

В русском народе Феофана прозвали Милостивым не только в память о добрых делах святого. Обычно в день его памяти на землю возвращалось тепло. «Преподобный нас своим кафтаном укрывает», — говорили люди. Ночью выходили смотреть на звезды: если в небе их было много и светили они ярко, ждали сухой осени.

Про звездное небо наши предки говорили: «У нас под окошком полно репы лукошко». На Феофана охотники гуляли по порошам, добывая именинного зайца. Если это удавалось, день заканчивался застольем, во время которого рассказывали охотничьи байки.

Именины в этот день: Иван, Феофан.