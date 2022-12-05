В понедельник в Челябинской области – ветрено и сыро

В понедельник, пятого декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Атмосферное давление значительно выше нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на понедельник в Челябинске – минус 12-14 градусов по области – минус 12-17 градусов, при прояснении – до минус 22 градусов.

В дневные часы в Челябинске будет минус 10-12 градусов, по области – 9-14 градусов.

Ветер северной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 757 миллиметров ртутного столба, в течение ночи оно понизится до 753 миллиметров ртутного столба, днем повысится до 755 миллиметров ртутного столба, что на 13 единиц выше нормативного значения. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов одну минуту, зайдет в 16 часов 27 минут. Долгота светового дня – 7 часов 26 минут. Луна растущая.

По народному календарю пятого декабря - Прокопьев день.

Как считали на Руси, с Прокопия устанавливается хороший, прочный санный путь. «Пришел Прокоп - разрыл сугроб, по снегу ступает, дорогу копает», - говорили по этому поводу люди. В этот день ставили в снегу зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до самой весны. «Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний дорогу порушит», - подмечали люди.

Обычно дороги прокладывали всей деревней, а после этого для работников устраивали угощение и затевали мирской праздник. Кроме того, начиная с Прокопьева дня мужики, что называется, «санничали» — изготовляли и чинили сани.

Именины в этот день: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Михаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокоп, Савва, Фаддей, Федор, Яков.