ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В понедельник в Челябинской области жара, грозы, град и сильный ветер

Погода
Сегодня, 21:16
Автор: 
Олеся Денисова

В понедельник, 25 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный.

Из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у людей с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, утром возможны туманы.

В дневные часы в областном центре воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, по области – плюс 25-30 градусов, в южных районах воздух прогреется до плюс 36 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 10-15 метров в секунду, порывы 17-22 метров в секунду, местами 25-30 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба. Ночью оно немного повысится, днем понизится и составит миллиметр ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Солнце взошло в 4 часов 31 минуту, зайдет в 21 часа 13 минут. Долгота светового дня – 16 часов 42 минуты. Луна растущая, первая четверть.

По народному календарю 25 мая - день Епифана Головатого. Если в этот день «утро в красном кафтане», то есть ясная утренняя заря, то это говорит о грядущем жарком лете. Продолжают высадку капусты, уговаривая завиваться ее в головки, отсюда и прозвище - Головатый.

В садах зацветают поздние сорта яблонь. С 25 мая, при сохранении теплой погоды, высевают в грунт семена огурцов. Но следует помнить, что почти всегда до 12 июня бывают холода.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
17.05.20 21:56
В понедельник в Челябинской области прохладно и местами дожди
15.05.20 23:19
В выходные в Челябинской области днем тепло, ночью заморозки, местами дожди
14.05.20 21:45
В пятницу в Челябинской области ночью - дожди, днем - без осадков
13.05.20 19:14
В четверг в Челябинской области грозы и дожди, на востоке - сильные
12.05.20 23:40
В среду в Челябинской области жара, ветер и местами дожди
12.05.20 09:34
Во вторник в Челябинской области жарко, ветрено, грозы и возможен град
10.05.20 23:11
В понедельник в Челябинской области сохранится аномальная жара
10.05.20 11:09
В воскресенье в Челябинской области жара и возможны грозы
08.05.20 17:49
В День Победы в Челябинской области жарко и местами дожди
05.05.20 23:32
Среда в Челябинской области будет жаркой

Погода в Челябинске

Общество
Сегодня, 20:31
В Челябинской области стартовал первый этап снятия ограничений
Федерация
22.05.20 13:44
Выпускникам на заметку
Проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Новости
22.05.20 19:03
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту прорыва сетей на Свердловском тракте в Челябинске
22.05.20 17:33
Федерация
За сутки в России умерло 150 пациентов с коронавирусом
22.05.20 15:59
Происшествия
Пьяная пенсионерка из Челябинска задушила сожителя на глазах подруги
22.05.20 14:51
Происшествия
В Челябинске на кладбище убили могильщика
22.05.20 14:34
Общество
Южноуральские газовики принимают обращения от населения в режиме онлайн
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Все предлагаемые меры поддержки на деле мало работают
48%
Семьи, где разведенные мамы одни воспитывают детей и несут на себе весь груз материальной ответственности
39%
Семьи, где дети-первенцы родились в 2018 и 2019 годах
14%
Материалы рубрики
01.11.19 14:54
Погода
Южноуральская силачка в 15-й раз стала чемпионкой мира
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика