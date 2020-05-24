В понедельник в Челябинской области жара, грозы, град и сильный ветер

В понедельник, 25 мая, в Челябинской области ожидается жаркая погода, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный.

Из-за повышенной влажности воздуха не исключены обострения у людей с хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, предстоящей ночью в Челябинске – плюс 15-17 градусов, по области – плюс 13-18 градусов, утром возможны туманы.

В дневные часы в областном центре воздух прогреется до плюс 28-30 градусов, по области – плюс 25-30 градусов, в южных районах воздух прогреется до плюс 36 градусов.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днем 10-15 метров в секунду, порывы 17-22 метров в секунду, местами 25-30 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба. Ночью оно немного повысится, днем понизится и составит миллиметр ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное

Солнце взошло в 4 часов 31 минуту, зайдет в 21 часа 13 минут. Долгота светового дня – 16 часов 42 минуты. Луна растущая, первая четверть.

По народному календарю 25 мая - день Епифана Головатого. Если в этот день «утро в красном кафтане», то есть ясная утренняя заря, то это говорит о грядущем жарком лете. Продолжают высадку капусты, уговаривая завиваться ее в головки, отсюда и прозвище - Головатый.

В садах зацветают поздние сорта яблонь. С 25 мая, при сохранении теплой погоды, высевают в грунт семена огурцов. Но следует помнить, что почти всегда до 12 июня бывают холода.