В пятницу в Челябинской области – без осадков, ночные морозы на юго-западе

В пятницу, 20 января, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, преимущественно без осадков, на отдельных участках дорог гололедица. В ночные часы в отдельных районах возможен крепкий мороз.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 14-19 градусов, в низинах – до минус 25 градусов, в юго-западных районах – до минус 25-30 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 3-5 градусов, по области – до минус пяти градусов, в низинах – до минус 10 градусов, в юго-западных районах – минус 13-18 градусов.

Ветер западной четверти 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление на 17 единиц выше нормы – 759 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 760 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 6 минуту, заход - в 17 часов 6 минут. Долгота светового дня – 7 часов 59 минут. Луна убывающая. В выходные – Новолуние.

По народному календарю 20 января – Иван-бражник.

Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником. Говорили, что он «о весне весть подает». Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная - обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы на Ивана-бражника.

Именины в этот день: Афанасий, Василий, Иван.