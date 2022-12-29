В пятницу в Челябинской области будет облачно

В пятницу, 30 декабря, в Челябинской области сохранится морозная погода, местами возможен умеренный снег. Атмосферное давление останется без изменений.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на четверг в Челябинске – минус 18-20 градусов, по области – минус 15-20 градусов, при прояснениях – до минус 23 градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают минус 11-13 градусов. По области – минус 8-13 градусов, в низинах – до минус 16.

Ветер восточной четверти 2-7, местами порывы до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение ночи понизится до 747 миллиметров ртутного столба, днём понизится до 749 миллиметров ртутного столба, что на семь единиц выше нормативного значения. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца - в 9 часов 20 минут, заход - в 16 часов 33 минут. Долгота светового дня - семь часов 12 минут. Луна растущая. Полнолуние — 7 января, через 8 дней.

По народному календарю 30 декабря – Данилов день.

В этот день отмечается память святых Даниила, Анания, Азария и Мисаила. Согласно преданию, за 600 лет до Рождества Христова вавилоняне завоевали Иерусалим, и в числе других пленников оказались четверо знатных отроков. Царь Вавилона Навуходоносор решил воспитать их при своем дворе и обучить их халдейским наукам. Несмотря на это, молодые люди помнили заповеди своей веры, отказывались от излишеств и вели строгий образ жизни. За это Господь даровал им мудрость, а Даниилу — еще и дар прозорливости и истолкования снов.

На Руси в этот день девушки пытались получить от святого Даниила хоть каплю его прозорливости. Для этого на трёх лавровых листах писали имена трёх его друзей — Анания, Азария и Мисаила — и клали под подушку. Ночью непременно должен был привидеться суженый.

Именины в этот день: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.