В пятницу в Челябинской области – местами снег

В пятницу, 18 ноября, в Челябинской области ожидается морозная погода, небольшой, местами умеренный снег, ночью и утром в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 17-19 градусов, по области – минус 15-20 градусов, на севере и северо-востоке - до минус 25 градусов, на юге – до минус 10 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 5-7 градусов, по области – минус 4-9 градусов.

Ветер ночью неустойчивый 1-6 метров в секунду, днем южной четверти 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 749 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 744 миллиметров ртутного столба, но останется на две единицы больше нормативного значения. Геомагнитное поле возможно спокойное.

Восход солнца в 8 часов 31 минуту, зайдет в 16 часов 46 минут. Долгота светового дня – 8 часов 15 минут. Луна растущая, в пятницу – полнолуние.

По народному календарю 18 ноября - День Ионы.

К этому дню заканчивали уборку редьки. Этот овощ часто появлялся на крестьянском столе: редьку употребляли либо натертым на терке, либо в салатах, либо порезанным на тонкие ломтики.

Именины в этот день: Гавриил, Галактион, Григорий, Иона, Памфил, Тимофей, Тихон.