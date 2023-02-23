В пятницу в Челябинской области – небольшой снег, местами метели

В пятницу, 24 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, ночью в горах до умеренного, местами метели, на дорогах гололедица от наката. Атмосферное давление ниже нормы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на 24 февраля в Челябинске – минус 15-17 градусов, по области – минус 15-20 градусов, при прояснении столбик термометра опустится до минус 25 градусов, в восточных районах мороз чуть слабее – минус 12-17 градусов.

В дневные часы обещают в Челябинске минус 10-12 градусов, по области – минус 8-13 градусов, в горах и низинах – до минус 18 градусов.

Ветер южный с переходом на западный ночью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, днём 8-13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 722 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно повысится сразу на 12 единиц - до 734 миллиметров ртутного столба, но останется ниже нормативного значения (на восемь единиц). Геомагнитное поле спокойное.

По народному календарю 24 февраля - Власьев день, Коровий праздник.

Власьевские морозы считались последними. В народе говорили: «Мороз запел - санный след оледенел»; «Прольет Власий маслица на дороги - зиме пора убирать ноги»; «Власий, сшиби рог с зимы».

Именины в этот день: Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар, Порфирий.