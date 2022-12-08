В пятницу в Челябинской области – ночной мороз и без осадков

В пятницу, девятого декабря, в Челябинской области в ночные часы ожидается аномально холодная погода, днем мороз ослабеет, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 15-17 градусов, по области – минус 17-22 градуса, в низинах – минус 24-29 градусов, в северной половине - до минус 14 градусов.

в регионе похолодает до минус 9-14 градусов, в низинах – до минус 19 градусов.

В дневные часы синоптики обещают в Челябинске минус 9-11 градусов, области – минус 9-14 градусов.

Ветер западной четверти 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 754 миллиметра ртутного столба, в течение суток оно понизится до 752 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле возможно неустойчивое.

Восход солнца в 9 часов 7 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 18 минут. Полнолуние.

По народному календарю девятого декабря - Егорий Зимний, Юрий Холодный.

Чтобы предсказать погоду, ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь - это предвещало вьюги и бураны.

На Руси говорили: «У нас два Егория - голодный (шестого мая) да холодный (девятого декабря)». К Юрьеву дню старались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в избу.

Именины в этот день: Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков.