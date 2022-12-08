08.12.2022
В трех городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
08.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на девятое декабря (18+)
08.12.2022
Федеральные трассы в Челябинской области стали более безопасными
08.12.2022
Житель Каслинского района запер ребенка в багажнике после просьбы подвезти до дома
08.12.2022
В Челябинской области с начала года сыграно почти 24 тысячи свадеб
08.12.2022
В Магнитогорске в 17-ый раз определят лучших журналистов
В пятницу в Челябинской области – ночной мороз и без осадков
Ринат Кучитаров встретит Новый год в СИЗО
07.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022